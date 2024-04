Il 24 Neonis – “La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini

PORDENONE – Il 24 aprile al Palazzetto dello sport “Maurizio Crisafulli” dalle 9:30 alle 11:30 circa duemila studentesse e studenti avranno l’occasione di confrontarsi con Vincenzo Schettini, il professore di fisica e influencer del web per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia.

Dopo “Neonis – Sblocca il tuo futuro”, a Pordenone arriva “Neonis – La fisica che ci piace” dedicato questa volta agli studenti di 3^ media, 1^ e 2^ superiore degli Istituti scolastici dell’ex Provincia di Pordenone.

Obiettivo della lezione speciale: supportare ragazze e ragazzi a scoprire le proprie competenze, motivarli nelle scelte e aiutarli a delineare il proprio futuro.

L’evento è gratuito, aperto a tutta la popolazione previa iscrizione su Eventbrite: https://bit.ly/3w3zj6v

“Neonis – La fisica che ci piace” sarà per i partecipati un’occasione di confronto, ascolto, apprendimento e ampliamento degli orizzonti.

Ad aiutare i ragazzi a scoprire il proprio potenziale a partire dalle meraviglie della scienza ci penserà, appunto, Vincenzo Schettini fisico, musicista, curioso e amante della vita noto per aver ideato un nuovo approccio all’apprendimento di discipline ardue come Fisica, Matematica e Chimica.

Il suo segreto è nel linguaggio semplice e inclusivo nelle reti sociali. Video e post dove prepara esperimenti divertenti o spiega situazioni di vita quotidiana spopolano: oltre 600mila sono ad oggi gli iscritti sul canale YouTube e 1 milione 900mila i follower su Instagram.

Il progetto Neonis è nato dal nobile intento dell’imprenditore pordenonese Ruggero Tajariol: aiutare le giovani generazioni a definire i propri obiettivi professionali partendo da talenti e motivazioni. «Questo secondo evento Neonis coinvolge i ragazzi più giovani rispetto al precedente di febbraio.

Anch’essi sono ragazzi che si trovano in un momento delicato della vita, pronti ad entrare nella scuola superiore o che ne frequentano il primo biennio. Ritengo importante per noi adulti essere loro vicini in ogni fase della vita, supportandoli e motivandoli a credere nel proprio potenziale: solo così potranno veramente fare scelte consapevoli per il loro futuro.»

Durante la lezione speciale di mercoledì mattina al Palazzetto dello Sport i partecipanti potranno interagire attivamente con Schettini, porre domande, esporre curiosità, e lasciarsi guidare – tra un esperimento e l’altro – alla scoperta delle meraviglie della scienza e del proprio quid.

Info: “Neonis – La fisica che ci piace” evento gratuito e aperto al pubblico previa iscrizione su Eventbrite Palazzetto dello sport “Maurizio Crisafulli” di Pordenone mercoledì 24 Aprile 2024 dalle 9.30 alle 11.30.