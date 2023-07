Il 26 Legambiente e RipuliAMO Pordenone, azione green a Cinemazero

PORDENONE – Un’azione che intreccia rispetto per l’ambiente, cultura e cittadinanza attiva e consapevole: mercoledì 26 luglio, armati di guanti e sacchetti, i volontari di Legambiente attivi nel progetto Youth4Planet, assieme al gruppo RipuliAMO Pordenone, saranno in azione per raccogliere l’immondizia nei luoghi della città legati al cinema: il Giardino del Centro Studi in Piazza Maestri del Lavoro, Largo San Giorgio con la roggia e i Giardini “Francesca Trombino” in via Brusafiera. Con questa iniziativa, prende il via la XIX edizione di FMK, il festival internazionale di corti di Cinemazero (26-28 luglio).

L’appuntamento, aperto a tutti, è alle 9:30 di fronte all’edificio di Cinemazero. Durante la raccolta dei rifiuti, verrà realizzato anche un monitoraggio di quanto viene raccolto e i dati entreranno a far parte della campagna nazionale di Legambiente Park litter. Dopo la pulizia, alle ore 12:00, nella Mediateca di Cinemazero a Palazzo Badini, ci sarà un aperitivo green con la presentazione in anteprima del corto animato della giovane illustratrice sacilese Irene Coletto: “Il fiume.

Un ecosistema complesso”, realizzato nell’ambito del progetto Operazione fiumi di Legambiente Pordenone, finanziato dalla Regione FVG.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected].