“Il Diavolo è Dragan Cygan”, limitazioni alla circolazione per il film

PORDENONE – Nei giorni 3, 7 e 9 settembre Pordenone sarà il set cinematografico del film “Il Diavolo è Dragan Cygan” e per agevolare le necessità operative ed organizzative inerenti le riprese, saranno istituite limitazioni e prescrizioni alla circolazione stradale nella aree interessate alla produzione.

Pertanto sabato 3 settembre in via Gemelli, sul lato del negozio “Good shopping”, su sette stalli di sosta regolati a disco orario a partire dall’intersezione con via del Zoccolo, dalle 9 alle 15 sarà istituito il divieto di sosta.

Analoga disposizione vigerà anche Mercoledì 7 settembre dalle 7 alle 13 in via Mazzini di fronte al civico 12/A in sette stalli di sosta e nel piazzale Filanda Marcolin dalle 14 alle 17 nei sette stalli di sosta posti a fronte dei stalli per disabili della quarta corsia sul lato prospicente a via Codafora. Anche venerdì 9 settembre vigerà il divieto di sosta su sette stalli in via Pirandello di fronte al civico 25.

Inoltre l’ordinanza dirigenziale stabilisce il divieto di transito sia mercoledì 7 che venerdì 9 settembre dalle 8 alle 14 in Corso Vittorio Emanuele dall’intersezione con piazza Cavour fino al civico n.7 e dalle 14 alle 17 in vicolo del Campanile dall’intersezione con vicolo del Lavatoio all’altezza di piazza San Marco e comunque fino al termine delle attività.

Inoltre dispone affinché la produzione cinematografica impieghi proprio personale competente per presidiare i varchi stradali e le altre aree in cui si girano le scene.

Foto tratta dalla pagina facebook di Enzo Salvi.