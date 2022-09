Inizia la scuola: ripartono i servizi comunali di trasporto, mensa, pre e doposcuola

PORDENONE – Lunedì 12 settembre prendono il via i servizi comunali di trasporto, mensa, pre/post e doposcuola collegati, per i quali le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre.

L’iscrizione ai servizi può essere fatta solo online, utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Le credenziali attivate in precedenza non sono più valide.

Il servizio di scuolabus inizierà il 12 settembre per coloro che presenteranno la domanda entro il 5 settembre mentre, per le richieste che arriveranno in seguito, saranno necessari alcuni giorni per definire la pratica.

Per l’iscrizione basta collegarsi al link comune.pordenone.it/scuolabus . Il servizio è garantito anche per i bambini della primaria G. Narvesa, che quest’anno saranno ospitati nel prefabbricato di via Peruzza.

Il prescuola inizierà il 12 settembre mentre il postscuola e il doposcuola saranno avviati il 19 settembre, data in cui tutti gli istituti comprensivi daranno il via al tempo pieno. Coloro che hanno già fatto richiesta per questi servizi riceveranno risposta via mail nei primi giorni di settembre. Chi non si è ancora iscritto lo può fare al link comune.pordenone.it/servizi-extrascolastici.

I servizi extrascolastici (pre/post e doposccuola) verranno attivati con un numero minimo di iscritti e fino al raggiungimento del numero massimo consentito per i locali a disposizione.

Il servizio mensa inizierà il 19 settembre con l’avvio del tempo pieno. Ricordiamo che il rinnovo non è automatico: anche chi era già iscritto lo scorso anno deve rinnovare l’iscrizione attraverso il link comune.pordenone.it/mensa-scolastica .

Attenzione: dal momento dell’iscrizione, il sistema accredita automaticamente i pasti, secondo le giornate di rientro pomeridiano del bambino. È importante che i genitori si ricordino di disdire sempre i pasti nei giorni di assenza da scuola, entro le nove di mattina.

Spiega l’assessore all’istruzione Alberto Parigi: «A ridosso dell’inizio dell’anno scolastico ci sembra utile fornire ai genitori queste informazioni di servizio, in modo che abbiano delle indicazioni precise e un promemoria su come fare per usufruire dei servizi messi a disposizione dal Comune di Pordenone».

Per qualsiasi informazione scrivere a [email protected]