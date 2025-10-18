Il Fadiesis Accordion Festival domenica 19 all’ex Convento di San Francesco

PORDENONE – Il Fadiesis Accordion Festival è musica, ma anche approfondimento, riflessione e formazione riservati ai giovani musicisti. Domenica 19 ottobre, con inizio alle 15, nell’ex Convento di San Francesco, si terrà il Faf Meeting, un workshop a cura del Fadiesis Accordion Ensemble con laboratori e l’esibizione di allievi e concerti aperti al pubblico.

Segue, alle 17.30, il convegno-concerto sulle composizioni per fisarmonica del russo Vladislav Zolotaryov, nel 50° anniversario della morte, con le esibizioni del fisarmonicista Diego Borghese e del docente di fisarmonica del Conservatorio di Udine M° Adolfo Del Cont nonché la premiazione del vincitore del Fadiesis Accordion Composition Contest – Concorso Internazionale di Composizione per Fisarmonica, che quest’anno ha portato la sfida nel territorio delle composizioni per ensemble da camera fino a 7 elementi con almeno una fisarmonica, cogliendo lo spirito dell’“Accordarsi”, filo conduttore di questa 15^ edizione del Fadiesis Accordion Festival 2025.

Il programma della giornata terminerà con l’esibizione del Fadiesis Accordion Ensemble, giovane formazione nata nella Scuola di Musica Fadiesis, cresciuta nel clima del Festival e ormai diventata una solida realtà musicale del territorio.

Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]

Biografie.

Diego Borghese. Ha iniziato molto giovane gli studi della Fisarmonica nella scuola del M° Gianni Fassetta. Ha conseguito premi e consensi, come solista ed in formazioni cameristiche e corali, in vari concorsi nazionali ed internazionali (Foligno. Barga, Castelfidardo, Camalò).

Ha frequentato il corso di Fisarmonica Classica al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto sotto la guida del M° Ivano Paterno, ed il corso di Fisarmonica Classica al conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine sotto la guida del M° Del Cont Adolfo, con il quale collabora attivamente. Ha collaborato e collabora come insegnante con varie scuole ed istituiti musicali nel triveneto. Ha svolto e svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni cameristiche e corali sia in Italia che all’estero.

Adolfo Del Cont è nato ad Aviano (PN) nel 1968. Ha studiato fisarmonica sin dall’età di sette anni con S. Cortella e successivamente con B. Flocco. Ha poi seguito numerosi Corsi di Perfezionamento con prestigiosi docenti in Italia, Serbia, Francia, Russia e Usa. Si è diplomato in fisarmonica e pianoforte con il massimo dei voti e la lode nei Conservatori di Stato.

Ha tenuto numerosi concerti in tutta Europa, Russia e USA in importanti stagioni concertistiche internazionali, in varie formazioni cameristiche, con orchestra sinfoniche e soprattutto in qualità di solista, presentando un vasto repertorio spaziante dal barocco alle composizioni contemporanee per fisarmonica, anche a lui dedicate (Amici della musica, AGIMUS, Muzicka Omladina di Kragujevac – Serbia, The Music Centre di Detroit – USA, Festival di Geilo – Norvegia e di Niznij Novgorod – Russia, Carniarmonie, “Estate Sulla Riviera” – Croazia ecc..).

Ha trascritto per fisarmonica classica opere di importanti compositori, pubblicate dalle edizioni Berben di Ancona, e si è distinto in importanti concorsi internazionali. per concertisti di fisarmonica, tra i quali: Primo Premio nel 1988 a Camalò (TV) e al Grand Prix “Lacroix” (S. Etienne – Francia), nel 1990 a Los Angeles (USA) e nel 1992 al Torneo Int. di musica (T.I.M.) – Roma. Secondo premio nel 1987 al Premio di Castelfidardo (AN) e nel 1988 al Trofeo Mondiale C.M.A. in Francia. Finalista a Klingenthal, in Germania, nel 1989. È regolarmente invitato, in qualità di giurato, a concorsi internazionali e a tenere Masterclass.

Ha realizzato varie incisioni discografiche, tra le quali il CD “Classic Accordion” – bayan solo, con importanti composizioni dal periodo barocco al repertorio fisarmonicistico contemporaneo, presentato anche su RAI Radio Tre. Molti suoi allievi sono risultati vincitori a concorsi internazionali e si sono diplomati nei Conservatori di Stato. È titolare della cattedra di fisarmonica al Conservatorio Statale di musica “J. Tomadini” di Udine.