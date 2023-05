Il Friuli Venezia Giulia al centro del Premio giornalistico Cigana

PORDENONE – È sempre il Friuli Venezia Giulia il protagonista del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”, arrivato alla 14ª edizione. Ideato e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone, l’evento si riferisce ai servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

IL TEMA RICORRENTE. Il concorso è unico nel suo genere, perché premia i reportage che abbiano attinenza con il Friuli Venezia Giulia in chiave locale, nazionale e internazionale, classificabili nelle cinque “Categorie” stabilite dal Bando/Regolamento: Inchiesta, Sport, Artigianato, Turismo, Infortunistica sul lavoro.

CINQUE CATEGORIE. Il “Premio” è un’occasione per affrontare temi di attualità di ogni genere e da tutti i punti di osservazione. La caratteristica di questo libero confronto professionale rispecchia lo spirito di Simona Cigana, alla cui memoria è dedicato il concorso. Nella sua breve vita, la giornalista di Aviano seppe esprimere infatti una mentalità aperta al mondo, senza mai perdere il collegamento con la realtà del proprio territorio di appartenenza.

APERTO A TUTTI. Queste caratteristiche fanno del “Premio” pordenonese un confronto vero, non un premificio di personaggi scelti soprattutto per fare da richiamo a beneficio degli organizzatori e degli sponsor. Infatti l’evento considera un’informazione vera, contrapposta al mondo confusionario dei social e delle fake news.

In sostanza i riconoscimenti riguardano il valore dei giornalisti e delle testate giornalistiche di un Paese libero e democratico come l’Italia. Per partecipare, gli autori non hanno limiti di età, anche se in genere sono i giovani i più disposti a mettersi in gioco su temi che vanno dalla politica all’economia, dalla cultura allo sport, dalla vita sociale a tutto ciò che riguarda l’attualità di una regione capace di confrontarsi con il mondo attraverso il giornalismo genuino.

SOSTENITORI DETERMINANTI. Senza sponsor questo concorso non esisterebbe. Il “Premio Simona Cigana” si giova dell’apporto determinante di Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile, Famiglia Cigana, Confartigianato Pordenone, Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento.

Indispensabile anche il patrocinio di numerosi enti e privati, a partire dall’Ordine dei giornalisti e da Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia, dalla Giunta e dal Consiglio della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, da vari enrti pubblici e privati.

Non ci sarebbe nemmeno senza il Circolo della Stampa di Pordenone, espressione del volontariato culturale nei confronti dei giornalisti e dei fruitori dell’informazione.

IL VALORE DEI GIORNALISTI. L’impegno congiunto di questi tre elementi consente anche di consolidare un altro aspetto eccellente di questa attività, definito “Fuori concorso”, che premia il lavoro dei giornalisti caratterizzato da reportage o libri, fuori delle cinque categorie concorsuali. In alcuni casi, come è avvenuto nella 13ª edizione, questi riconoscimenti si riferiscono alla carriera e alla professionalità. La scelta è a beneficio di nomi individuati su segnalazione del pubblico.

PERCHÉ IL CONCORSO. Con la 14ª edizione del “Premio Simona Cigana” il Circolo della Stampa di Pordenone continua a onorare il suo Statuto, approvato 56 anni fa, a beneficio, in particolare del pubblico che crede nel diritto-dovere di fruire di un’informazione libera e democratica, e nei valori di una categoria professionale, quella dei giornalisti, da difendere e da rivalutare, soprattutto in epoca di disintermediazione.

Premiare il lavoro giornalistico attraverso un confronto volontario su un tema indicato dal nostro Bando/Regolamento, significa incoraggiare i nostri colleghi, specialmente i giovani, a misurarsi con una realtà complessa e mutevole che ha bisogno di essere capita e migliorata. Questo obiettivo ci ha consentito di distribuire finora circa 300 premi in denaro e altrettanti con riconoscimenti di valore morale.

