Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste protagonista di Aquafarm 2024

PORDENONE – Il 14 e 15 febbraio 2024 ritorna alla Fiera di Pordenone AquaFarm, mostra convegno internazionale su acquacoltura, molluschicoltura, algocoltura e industria della pesca. Anche quest’anno il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sarà tra i protagonisti di queste due giornate in fiera in cui si parlerà di clima, ricerca e innovazione, ma anche di certificazioni di sostenibilità, benessere animale, tecnologie e alimentazione animale e umana.

Il ricco programma di conferenze si affianca all’ampia area espositiva internazionale, la più grande di sempre grazie all’utilizzo dei nuovi padiglioni 5 BIS / TER del quartiere fieristico pordenonese.

AquaFarm, giunta alla7° edizione è una manifestazione internazionale per gli operatori della filiera dell’acquacoltura, in forte crescita: più di 100 espositori, il 35% proveniente dall’estero, 5000 mq di area coinvolta dall’evento nei padiglioni 5 e 5 bis/ter, oltre 20 conferenze in programma e più di un migliaio di pre-accreditati online:

A dimostrazione dell’interesse internazionale della manifestazione grazie alla collaborazione con ITA-ICE saranno presenti in visita operatori da paesi del Nord Africa, Area Balcanica, Centro Est Europa.

Di altissimo livello il parterre del convegno di apertura della manifestazione in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 10.00 nella Sala MASAF al quale interverranno Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Alessandro Ciriani, Sindaco Comune di Pordenone, Stefano Zannier, Assessore Risorse Agroalimentari, Forestali e ittiche Regione Friuli Venezia Giulia, Tema del dibattitto inaugurale moderato da Fabio Gallo conduttore, LineaBlu, è l’acquacoltura tra cambiamenti climatici e sfide di sostenibilità.

All’interno di AquaFarm, il Ministero promuoverà il nuovo fondo FEAMPA dedicato allo sviluppo e crescita dell’acquacoltura Europea e quindi Italiana. Cuore della manifestazione è proprio lo stand del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al padiglione 5 all’interno del quale espositori e visitatori possono trovare informazioni sulle politiche, gli incentivi e tutte le iniziative e dedicate allo sviluppo dell’acquacoltura per le aziende del nostro Paese.

Accanto all’agenda tecnico scientifica le manifestazioni presentano anche altri eventi collaterali di carattere più divulgativo come gli show cooking promossi dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in programma nell’Arena del padiglione 5 e finalizzati a promuovere l’uso in cucina del pesce di acquacoltura.

La promozione dell’acquacoltura sostenibile passa anche attraverso le scuole che saranno invitate ad AquaFarm in uno spazio a loro dedicato. All’interno dell’Arena “Next generation” al padiglione 5 si terranno laboratori ludico-didattici alla scoperta del pesce italiano di qualità realizzati in collaborazione con Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e riservati agli studenti degli ultimi anni delle primarie e secondarie.