Il Natale in Fidapa profuma di pace e ascolto

PORDENONE – Il Natale in Fidapa quest’anno arriverà con un messaggio che “profuma di Pace e Ascolto”. Così infatti l’ha voluto celebrare il Direttivo della sezione di Pordenone con la sua instancabile e valente presidente Annamaria Poggioli e l’attivissima imprenditrice Giovanna Santin, da sempre sostenitrice delle donne che scelgono di dedicare la propria vita ad una causa.

La serata dedicata allo scambio degli auguri natalizi è diventata infatti ieri sera, nell’accogliente Sala Convegni dell’Hotel Santin, luogo di espressione ed affermazione di valori quanto mai fondanti e di portata universale.

Nella programmazione della serata, un incontro con la giovane imprenditrice Martina Maraston della Sartoria Olfattiva “San Michele Arcangelo”di San Vito al Tagliamento e la consegna degli attestati a tre socie Fidapa per la loro partecipazione al Bando Nazionale Fidapa “Un Inno per la Pace” con la composizione di un testo pensato per un Inno per la Pace.

Martina Maraston, intervistata sapientemente da Annamaria Poggioli, ha aperto agli occhi della numerosa audience una realtà unica e magica dove l’importanza della “persona” e dell’”ascolto” diventano il punto di partenza e di arrivo di un dialogo che mira al benessere psico-fisico, che passa attraverso la cura e la scelta personalizzata di essenze e fragranze, anime di una vera e propria esperienza olfattiva, empatica e valoriale.

Nel corso dell’intervista, Martina Maraston ha sottolineato più volte, quanto nel suo faticoso progetto imprenditoriale sia stata centrale “la fede”, “la conoscenza profonda dell’interlocutore” e la “valorizzazione del patrimonio del Friuli in termini di risorse umane e di materie prime”. Una vera e propria “sartoria”, dove il tailor-made non si riferisce solo ad un prodotto ma ad un “profumo di umanità e di accoglienza dell’altro”.

Non poteva essere migliore il passaggio all’auspicio di Pace declamato dalle tre autrici dell’Inno per la Pace, Antonietta Maria Di Paola, Isabella Scotti e Laura Toffoli, accompagnate dal sottofondo musicale del Maestro Emanuele Lachin, a cui la presidente Poggioli ha consegnato con orgoglio l’attestato di partecipazione della FIDAPA BPW Nazionale di Roma.

Tre interpretazioni diverse e complementari in cui, come ha scritto Carla Paoloni nella sua prefazione al bellissimo libretto di Dora Paronuzzi , contenente i testi dei tre inni ,anche nella versione inglese per due di essi, “…Antonietta, Isabella e Laura scavano nella profondità dell’animo umano rivelando la comune matrice dell’essere, matrice comune a poveri ed emarginati come a plutocrati, comandanti e dittatori… essere significa avere il diritto all’uguaglianza e alla libertà di esistere in un pianeta che appartenga a tutti nello stesso modo…così si eleva un inno alla Pace, ad un mondo che sia patria di Pace, un mondo dove soffi un unico vento di Pace e dove tutte le mani degli uomini si stringano uniti nell’amore”.

Quale migliore augurio per questo momento così cruento e tormentato da conflitti del nostro pianeta e dell’amata Europa?

Allora lasciamoci trasportare da questo vento “profumato di Pace e di ascolto dell’altro” che arriva dalle donne FIDAPA, da sempre e, ora più che mai, unite in un canto di Pace che diventi la voce di tutta l’Umanità… Buon Natale!

Un augurio all’unisono che arriva anche dalle voci della corale Ensemble Fidapa diretta dal mitico Maestro Emanuele Lachin.

Antonietta Maria Di Paola