Il PAFF! International Museum of Comic Art aperto a Pasquetta

PORDENONE – Il PAFF! International Museum of Comic Art è aperto anche durante le vacanze pasquali.

Dopo la doverosa pausa del giorno di Pasqua, il PAFF! resta aperto a Pasquetta, lunedì 10 aprile, con il consueto orario continuato, dalle 10 alle 20.

Con il biglietto unico, l’accesso al PAFF! permette la visita della nuovissima esposizione permanente con le 20 sezioni dedicate ai formati del fumetto e le tre esposizioni temporanee: The Spirit of Will Eisner, fino al 16 aprile, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata al massimo esponente del Graphic Novel; Strip Art – Sogni e realismo nei primi Maestri del Fumetto con le strisce degli autori statunitensi fino agli anni Quaranta; Nel segno di Tex con le tavole di Emanuele Barison dedicate al famoso ranger.

È possibile prenotare la propria visita direttamente dal sito del PAFF! (www.paff.it) per ottenere così anche un risparmio sul biglietto e ritornare senza alcuna fretta: il ticket è valido per due ingressi da effettuare nell’arco di 30 giorni.

Proseguono inoltre le visite guidate alle due mostre principali: sabato 8 aprile alle 15.30 Riccardo Pasqual accompagna i visitatori agli albori del fumetto con le strisce di Strip Art, sempre sabato, alle 16 Roberto Fratantonio conduce il pubblico tra le opere del Maestro Will Eisner, impreziosite dallo straordinario e coinvolgente allestimento pensato per rendere l’esperienza unica.