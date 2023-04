Musei civici aperti a Pasquetta

PORDENONE – Vista la grande richiesta da parte del pubblico, aumentano le occasioni per scoprire i tesori dei Musei cittadini.

Aperture straordinarie, quindi, previste durante le prossime festività interesseranno i Musei civici di storia naturale, archeologico e d’arte di Palazzo Ricchieri.

Ad accezione di domenica 9 aprile, giorno della S. Pasqua, in cui saranno chiusi al pubblico, i Musei civici saranno aperti lunedì 10 aprile, Lunedì di Pasqua, con orario 15:00 – 19:00.

Saranno nuovamente chiusi, per rispettare le festività, martedì 25 aprile (Festa della Liberazione), lunedì 1 maggio (Festa dei Lavoratori) e venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica).

Il giorno di Ferragosto, invece, martedì 15 agosto (Festa dell’Assunzione) i Musei saranno aperti con orario 15:00-19:00

Ricordiamo che fino al 30 aprile 2023 in Galleria Harry Bertoia (corso Vittorio Emanuele II, 60) è aperta al pubblico la mostra fotografica Se la notte scomparisse, con le immagini sensazionali del fotografo pordenonese Mattia Balsamini, che raccontano l’inquinamento luminoso con l’intento di sensibilizzare su questo tema delicato.

In piena attività il ricco calendario delle visite guidate e dei laboratori didattici nei Musei cittadini.

Attività domenicali aperte a tutti con inizio alle ore 15:30 e prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data dell’evento attraverso il form on-line accessibile al sito www.mondodelfino.it per un massimo di 20 partecipanti.

La visita guidata e i laboratori sono compresi nell’esiguo prezzo del biglietto d’entrata al museo.

I laboratori sono rivolti alle famiglie per gruppi di 10 bambini della scuola primaria più accompagnatori, per un massimo di 20 persone.

Per la partecipazione ai laboratori, la prenotazione va fatta via mail all’indirizzo [email protected] oppure via