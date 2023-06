Il piano del Comune per l’emergenza caldo

PORDENONE – In continuità con quanto promosso negli anni scorsi, il Comune di Pordenone, in collaborazione con altri sodalizi e coinvolgendo uffici, istituzioni e associazioni, ha predisposto il piano dell’Emergenza Caldo, attivo durante i mesi estivi per contrastare le ondate di calore estivo e, con esse, le problematiche connesse alla salute, soprattutto per quanto riguarda la popolazione più anziana, o in casi di fragilità ed emarginazione.

«Ancora una volta – afferma l’assessore alle Politiche sociali Guglielmina Cucci in cabina di regia – il lavoro di rete si rivela fondamentale; ognuno è pronto a fare la propria parte secondo un modello operativo ormai collaudato, che vede affiancati il Servizio Sociale, Polizia Municipale, Asfo, Croce Rossa, Associazione San Valentino, Auser e Aifa in una azione prima di tutto preventiva e di intercettazione delle criticità.

Il primo step sono la comunicazione, l’informazione e la sensibilizzazione sui comportamenti da adottare in prima persona, ma anche di attenzione verso gli altri. Il secondo passaggio è costituito dall’ascolto e dal monitoraggio. Da ultimo si interviene quando necessario. Fondamentale è far sapere alle persone che non sono sole e hanno la possibilità di chiamare in caso di difficoltà.

Non a caso lo slogan dell’iniziativa è “Insieme fa meno caldo”. Un ringraziamento particolare va a Croce Rossa e alle associazioni che –ricordo- sono composte da volontari. Ancora una volta il Terzo Settore si rivela risorsa preziosa e partner dell’amministrazione pubblica, confermando Pordenone come città solidale e generosa».

Da alcuni giorni è in via di distribuzione un’agile brochure informativa che contiene un utile vademecum con i consigli e le azioni da adottare secondo le linee di indirizzo del Ministero della salute, nonché i numeri utili da chiamare in caso di necessità o bisogno.

L’intervento delle associazioni è volto in particolare al monitoraggio e all’intercettazione di problematiche con interventi a supporto per trasporti, spesa, farmacia, soccorso alimentare.

Le situazioni complesse verranno invece segnalate ai servizi socio-sanitari: «Il ruolo delle associazioni – commenta Cucci – è fondamentale soprattutto nella componente relazionale per dare conforto psicologico nelle situazioni di solitudine, che sappiamo essere in aumento e alle quali poniamo particolare attenzione».

Una iniziativa specifica in questo senso è la consegna dell’acqua a domicilio a cura dell’Associazione San Valentino, che permette non solo di fornire un servizio a chi ha difficoltà a uscire o portare pesi, ma anche di scambiare due parole, creando piccoli momenti di aggregazione.

Croce Rossa Italiana è contattabile al numero 335 1919347 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 10:00 alle 16:00; l’Associazione San Valentino al numero 347 1997056 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, Auser Fabiano Grizzo al numero 0434 43975 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Aifa al numero 334 9072712 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Il Sevizio Sociale può essere contattato ai numeri 0434 392711 o 0434 392611 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:45 e il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

La Polizia Municipale risponde al numero 0434 392811 tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00 e nei giorni festivi dalle 8:00 alle 20:00. La Guardia medica è contattabile al numero 0434 1923366, mentre è sempre attivo il numero per le emergenze 112.