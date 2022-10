Il Presepe itinerante arriva a Pordenone il 28 ottobre

PORDENONE – Il Friuli Venezia Giulia, e in particolare la Carnia, sarà protagonista in Piazza San Pietro per il Natale 2022. Una vetrina d’eccezione per le bellezze della montagna friulana, che troveranno spazio nella piazza più famosa al mondo nel periodo più suggestivo dell’anno.

La Segreteria di Stato Vaticana ha scelto infatti i maestri artigiani carnici, scultori e artisti all’opera da tempo, per la realizzazione del presepe che, come da tradizione natalizia, viene allestito nel cuore del Vaticano.

Il significativo e importante incarico verrà preceduto da un percorso di avvicinamento con l’iniziativa denominata “Aspettando il presepe in Piazza San Pietro 2022”.

Dal 28 ottobre al 26 novembre nelle città del Friuli Venezia Giulia verrà allestita la Natività con figure realizzare in legno, ideate da Stefano Comelli con la collaborazione fotografica di Ulderica Da Pozzo.

Dal 28 ottobre al 5 novembre Pordenone accoglierà l’istallazione del presepe caratterizzato, oltre che dalla Natività, da 28 personaggi, ognuno a simboleggiare i Comuni della Carnia, simbolo di unione e di condivisione.

«Pordenone è la prima tappa delle città capoluogo che accolgono il Presepe –spiega l’assessore comunale al Turismo Morena Cristofori-, che poi sarà protagonista in Piazza San Pietro, per lo Stato Pontificio.

Abbiamo accolto con calore questa iniziativa, scegliendo di collocare il Presepe in un’area di grande valore, il Parco di San Valentino, primo parco inclusivo ed il più frequentato dai pordenonesi».