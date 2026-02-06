“In prima persona”, nuovo logo per l’associazione

PORDENONE – Al Liceo Artistico “ Enrico Galvani” di Cordenons, l’Associazione “In prima persona – uomini contro la violenza sulle donne”-, a dieci anni dalle sua costituzione, ha presentato il nuovo logo che, pur mantenendo la propria originale identità è stato reinterpretato dagli studenti della precedente V^ E del Corso di Grafica.

L’inedito design grafico vuole rimarcare le finalità e l’impegno dell’Associazione nel sottolineare la necessità e il dovere etico e morale di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne che purtroppo con una preoccupante frequenza si manifesta nella nostra società.

Nel contempo si propone di sensibilizzare una più vasta platea, affinché questa, consapevolmente, rammenti che “l’altra metà del cielo” ha puramente e semplicemente la medesima dignità del maschio.

E naturale, purtroppo non per tutti, che in un primo momento davanti agli episodi efferati si esprima condanna e repulsione per l’autore del delitto, solidarietà e rammarico per la vittima….ma poi?… Quando questi drammi non più sostenuti mediaticamente, perché sostituiti da altri misfatti, sono rimossi dall’ ”agenda pubblica” e dall’attenzione generale… tutto finito!!??…Tuttavia anche con una pur minima “presenza attiva” e non saltuaria partecipazione, ci sono opportunità , strumenti e volontà per non dimenticare.

Quest’anno le attività dell’Associazione In Prima persona – ha detto il presidente Nicola Mannucci , ringraziando ed elogiando la scuola e gli studenti per il lavoro e la sensibilità sul problema della violenza di genere – si aprono sabato 14 febbraio alle ore 11 all’Auditorium Concordia di Via Interna a Pordenone con la piece “Basta con queste storie” a cura di Enrico Galiano e con l’intervento di Gino Cecchettin. Martedì 10 marzo – ha proseguito – al Cinema Manzoni di Maniago l’attore ligure Giorgio Scaramuzzino, agli studenti dell’ Istituto “Evangelista Torricelli” proporrà l’evento teatrale “Mia – Maschi violenti Donne violate” . Replica mercoledì 11 all’Auditorium del Liceo Scientifico Statale “M Grigoletti” a Pordenone ed altre iniziative sono in fase organizzativa per la tarda primavera e per l’autunno.

La prof.ssa Chiara Grando ha coordinato la realizzazione del restyling e ha ricordato che l’elaborazione del logo nasce dall’analisi delle criticità e degli elementi da mantenere rispetto al precedente logo.

Fra le opzioni presentate la scelta dell’Associazione è caduta sull’elaborato degli studenti Tommaso Castellarin e Jacopo Catalano realizzata in collaborazione con la propria classe, poiché ha ritenuto che il nuovo logo rappresenti bene l’idea dell’abbraccio, dell’apertura, dell’accoglienza. Presenti anche l’assessora alla cultura, servizi scolastici ad altre deleghe, Loris Zancai Mucignat del comune di Cordenons che ha messo in luce il valore civico della collaborazione degli studenti alle tematiche dell’Associazione e l’assessora alle pari opportunità del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci, che ha evidenziato quanto sia importante e fondamentale la partecipazione dei giovani al processo di cambiamento culturale per contrastare la violenza di genere. Sono intervenuti inoltre la vicepreside dell’ Istituto prof.ssa Moira Piemont, il dirigente scolastico Enrico Quatrin e il prof. Andrea Busato

Da tempo l’Associazione ha aperto uno sportello telefonico ( 327 337706 attivo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21.00 ) a cui si possono rivolgere gli uomini che non riescono a reprimere o quantomeno a controllare i propri comportamenti deleteri nelle relazioni con le donne. Sportello telefonico assolutamente anonimo e non giudicante. Significative sono le partecipazioni agli eventi promossi sulle tematiche legate alla violenza di genere e le attività di sensibilizzazione nelle scuole. Infatti, finanziati dalla Regione, anche quest’anno per la quarta volta in diversi istituti si tengono incontri tenuti da operatori specializzati che si intrattengono con gli studenti per veicolare i valori del rispetto.