Inaugurato il mosaico della Scuola primaria Narvesa

PORDENONE – ​È stato inaugurato il grande mosaico che da quest’oggi, 10 aprile, è presente sulla facciata della scuola primaria Narvesa di via Fonda a Pordenone.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Alessandro Ciriani e il vice sindaco e assessore all’istruzione Alberto Parigi, oltre al presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, Stefano Lovison, al direttore Gian Piero Brovedani, al maestro e ideatore del mosaico Stefano Ius e ai cinque allievi del corso di perfezionamento che hanno realizzato materialmente quest’opera, assieme alla loro maestra Cristina De Leoni.

​

Il mosaico – spiega il maestro Ius – raffigura un albero stilizzato, immagine che ben rappresenta l’essenza della formazione e dell’educazione, che hanno origine dalle radici, che affondano nel passato e nell’esperienza di chi ci ha preceduto, e si sviluppano attraverso i rami verso il futuro e il progresso dell’umanità. L’albero è costituito da numerosi frammenti (quasi dei fotogrammi), all’interno dei quali sono rappresentate varie scene quotidiane delle attività scolastiche, che interagiscono tra loro, simbolicamente».

​

Per ciascuna raffigurazione, il mosaico in smalti veneziani ed eco-smalti (materiali a base di vetro che garantiscono una lunga durata nel tempo) è stato applicato su pannelli sagomati in alluminio alveolare spessi 2 cm, fissato a sua volta alla parete. A realizzare l’opera musiva, 5 studenti e studentesse della scuola di Spilimbergo provenienti da tutto il mondo: Corea, Russia, Francia, Friuli e Venezia Giulia. Un bell’esempio di collaborazione interculturale tra giovani artisti di tutto il mondo.

​

I bambini delle varie classi hanno festeggiato con entusiasmo questo momento inaugurale intonando varie canzoncine, diretti e animati dalle loro maestre.

​Spiega il sindaco Alessandro Ciriani: «In questi anni, una delle principali preoccupazioni dell’Amministrazione comunale è stata quella di rendere le scuole sicure, soprattutto dal punto di vista sismico, per garantire l’incolumità dei ragazzi e degli insegnanti. Questo spiega la quantità di interventi svolti sia alla Narvesa che in moltissimi altri edifici scolastici, dove vengo realizzati lavori di riqualificazione e ricostruzione.

Qui, oltre a garantire la sicurezza e grazie alla collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, abbiamo voluto rendere la scuola più bella esternamente grazie ad un mosaico che, oltre ad essere splendido per il significato che veicola, è anche simbolo importantissimo di questa nostra terra».

​

«Questo mosaico – sottolinea l’assessore all’istruzione Alberto Parigi – porta con sé un segno artistico notevole perché realizzato da una Scuola di rilevanza internazionale come quella di Spilimbergo. Inoltre sottolinea il forte impegno del Comune nei confronti del mondo della scuola dal momento che, nei prossimi anni, investiremo 26 milioni di euro per costruire nuove scuole e asili o per riqualificare quelle ormai obsolete che necessitavano di manutenzione.

Insomma un impegno forte e costante per la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi, oltre che dei loro insegnanti».

​L’assessore Parigi ha poi fatto un’anticipazione, ovvero che quest’estate partiranno i lavori di sistemazione del giardino della Narvesa, per renderlo ancora più verde e accogliente per tutti i suoi piccoli alunni.