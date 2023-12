Incentivi a favore di commercio, proprietari, studenti e lavoratori

PORDENONE – Nel Bilancio di previsione finanziaria sono state introdotte diverse aliquote dell’ILIA (ex IMU). La riduzione dell’aliquota al 4,60 per mille per chi affitta agli studenti ora è estesa anche ai lavoratori che hanno bisogno di un contratto transitorio. Persone che lavorano nelle forze dell’ordine, insegnanti, medici e infermieri, professionisti che hanno la necessità di affittare da 1 a 18 mesi. «Grazie a questa misura – spiega l’assessore al commercio Elena Ceolin – essi troveranno maggiore opportunità nel mercato immobiliare pordenonese. Un’altra importante misura si rivolge al commercio e alla vitalità del centro.

Infatti, dopo la diminuzione del costo dei parcheggi di fascia alta, il Comune va ad agire sulla leva fiscale. Ciò significa – continua la Celin – che ai proprietari di immobili situati all’interno del Ring che diminuiranno del 20% il canone all’attività commerciale in affitto, il Comune abbasserà l’ILIA (ex IMU) del 35%».

​

Il Comune manterrà tale misura per i prossimi due anni in modo da dare sicurezza ai proprietari e una boccata d’ossigeno ai commercianti del centro città.

​In queste settimane si sono susseguiti vari incontri con commercianti e residenti per capire come affinare le politiche amministrative del Comune.

Per arginare e contrastare una crisi che colpisce il settore del terziario e del commercio dell’intero territorio nazionale i commercianti hanno formulato all’Amministrazione diverse richieste. Le risposte sono prontamente arrivate.

​Per scoraggiare l’inciviltà di chi porta il proprio cane a fare i bisogni abbandonando per strada le deiezioni, da gennaio entrerà in vigore un nuovo regolamento che imporrà ai proprietari dei cani di uscire di casa muniti di un kit, necessario a pulire quanto lasciato dagli animali. E per i trasgressori sono previste delle multe.

Altra promessa mantenuta: per invogliare alla sosta in centro turisti e cittadini, favorendo così lo shopping in città, da gennaio il costo del ticket per i parcheggi blu in fascia alta scenderà da € 1,40 a € 1,20, rispondendo ad una richiesta specifica di residenti, commercianti e cittadini. E ancora, per mantenere viva e vivace la città, già dal 21 dicembre saranno garantiti finanziamenti per eventi e iniziative prestigiose che appaghino il bisogno culturale dei pordenonesi e che siano in grado di attrarre anche tante persone da fuori Pordenone.

​

C’è poi la richiesta esplicita di creare nuovi parcheggi, impresa per nulla banale in un territorio fortemente vincolato dall’attraversamento di una ferrovia, da fiumi e ricca di elementi paesaggistici e idraulici di cui tener conto.

L’Amministrazione forse ha individuato un paio di soluzioni che potrebbero dare una risposta concreta per realizzare qualche centinaio di posti auto e se ne parlerà nelle prossime settimane.

​«Oggi – precisa il sindaco Alessandro Ciriani – un’ulteriore risposta ai commercianti riguarda la diminuzione della pressione tributaria nei confronti di chi opera e lavora nel nostro territorio.

Infatti, grazie ad un’attenta gestione del Bilancio, l’assessore Ceolin ha portato la proposta di diminuire l’ILIA (ex IMU) a favore degli operatori commerciali del centro città, misura che riguarderà anche i cosiddetti “affitti transitori” a medici, infermieri, insegnanti e personale delle forze armate che risiedono a Pordenone per breve tempo.

Una diminuzione significativa della pressione tributaria che rappresenta una novità e che sarà applicata per due anni inizialmente solo al centro. Poi, se si dimostrerà efficace, potrà essere estesa anche al resto della città».