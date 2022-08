Incidente stradale, muore un 55enne sulla statale Pontebbana

PORDENONE – È di una persona morta e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 20 di domenica 31 luglio lungo la Strada Statale Pontebbana, nel territorio del comune di Fontanafredda.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, molto violento, il conducente di una delle auto ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 55 anni, Raffaele Broccolo, residente a Porcia.

I soccorsi, giunti subito sul posto, hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso, ma purtroppo è deceduto dopo poche ore.

Il conducente dell’altra automobile è in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai Carabinieri, anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, che hanno messo in sicurezza il teatro dell’incidente.