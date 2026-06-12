ECONOMIA GLOBALE TRA CRESCITA E INFLAZIONE

Le ultime settimane hanno restituito un quadro economico globale caratterizzato da una crescita moderata ma ancora resiliente, accompagnata da pressioni inflazionistiche che continuano a influenzare le decisioni delle principali banche centrali. In Europa emergono differenze significative tra i vari Paesi: la Germania continua a mostrare segnali contrastanti, con la Bundesbank che ha evidenziato come la spesa pubblica rappresenti attualmente il principale fattore in grado di evitare una contrazione del PIL. Si tratta di un elemento importante, perché conferma come la prima economia europea stia attraversando una fase in cui il sostegno statale compensa la debolezza della domanda privata e del settore manifatturiero.

I dati industriali tedeschi fotografano perfettamente questa situazione. Ad aprile la produzione industriale è cresciuta dello 0,4%, segnale positivo dopo mesi difficili, ma gli ordini industriali sono contemporaneamente diminuiti del 3,8%, indicando che le imprese stanno ricevendo meno commesse per il futuro. In altre parole, la produzione attuale beneficia ancora di ordinativi passati, ma il rallentamento della domanda potrebbe riflettersi sui prossimi trimestri.

Anche sul fronte dei prezzi emergono elementi di attenzione. In Germania l’inflazione è stata confermata al 2,7% annuo a maggio, mentre in Francia ha raggiunto il 2,8%, il livello più elevato degli ultimi due anni. Ancora più elevata la lettura della Spagna, dove l’inflazione armonizzata europea si è attestata al 3,6%. Dopo i progressi ottenuti nel corso del 2025, il ritorno di alcune pressioni sui prezzi potrebbe rendere più prudente il percorso di riduzione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Sebbene il processo di disinflazione non sia stato interrotto, appare evidente come il ritorno all’obiettivo del 2% non sia ancora definitivamente acquisito.

Nel Regno Unito, invece, l’economia ha registrato una contrazione nel mese di aprile. Il principale responsabile è stato l’aumento dei costi energetici, che ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e aumentato i costi per le imprese. Il dato conferma come la crescita britannica rimanga particolarmente sensibile alle variazioni dei prezzi dell’energia, nonostante il graduale miglioramento osservato nel corso dell’ultimo anno.

Negli Stati Uniti l’attenzione degli investitori continua a concentrarsi sull’inflazione. I prezzi al consumo sono aumentati del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i prezzi alla produzione hanno registrato una crescita superiore alle attese, con un incremento mensile dell’1,1%. Quest’ultimo dato è particolarmente importante perché rappresenta il costo sostenuto dalle imprese prima che i beni arrivino ai consumatori. Quando i prezzi alla produzione accelerano, esiste il rischio che gli aumenti vengano successivamente trasferiti ai prezzi finali, alimentando ulteriori pressioni inflazionistiche.

Parallelamente, l’economia americana continua a mostrare segnali di solidità. Il deficit commerciale si è ridotto grazie all’aumento delle esportazioni, dimostrando come la domanda internazionale per prodotti e servizi statunitensi rimanga sostenuta. Questo elemento contribuisce a mantenere positiva la dinamica del PIL e rappresenta uno dei fattori che continuano a differenziare l’economia americana da molte economie europee.

In Italia arrivano invece indicazioni incoraggianti dal settore industriale. Secondo l’Istat, la produzione industriale è cresciuta dello 0,5% ad aprile, superando le aspettative degli analisti. Pur trattandosi di un incremento contenuto, il dato suggerisce che il tessuto produttivo italiano stia mantenendo una buona capacità di adattamento in un contesto internazionale non semplice. L’industria continua infatti a rappresentare uno dei principali motori dell’economia nazionale e il miglioramento registrato ad aprile contribuisce a rafforzare le prospettive di crescita per il resto dell’anno.

Dall’Asia giungono ulteriori segnali positivi. La Cina ha registrato una bilancia commerciale superiore alle attese grazie alla crescita delle esportazioni. Nonostante le tensioni commerciali e il rallentamento della domanda interna, il settore manifatturiero cinese continua a beneficiare della competitività sui mercati internazionali, confermando il ruolo centrale del Paese nelle catene globali di approvvigionamento.

Sul fronte dei mercati finanziari, gli sviluppi geopolitici continuano a influenzare l’andamento degli asset più sensibili al rischio. Il Bitcoin ha mostrato una forte volatilità, oscillando tra i 61.000 e i 63.000 dollari in funzione delle notizie provenienti dal fronte diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Le speranze di una possibile distensione hanno inizialmente favorito gli acquisti, mentre il successivo riacutizzarsi delle tensioni ha riportato cautela tra gli investitori. Parallelamente, l’oro ha recuperato terreno dopo la correzione registrata all’inizio della settimana, confermando il proprio ruolo di bene rifugio nelle fasi di incertezza geopolitica.

Nel complesso il quadro che emerge è quello di un’economia mondiale che continua a crescere, ma a ritmi differenziati tra le varie aree geografiche. Gli Stati Uniti mantengono una crescita relativamente robusta, l’Europa procede con maggiore difficoltà e dipende in parte dagli stimoli pubblici, mentre la Cina continua a sostenersi attraverso l’export. L’inflazione, pur lontana dai picchi osservati negli anni precedenti, rimane sufficientemente elevata da condizionare le scelte delle banche centrali. Per gli investitori questo significa che i mercati continueranno probabilmente a muoversi tra aspettative di taglio dei tassi, dati macroeconomici e sviluppi geopolitici, rendendo ancora fondamentale una corretta diversificazione del portafoglio e una gestione disciplinata delle scelte di investimento.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it