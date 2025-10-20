14.3 C
Incontro Fondazione Opera Sacra Famiglia-Unicredit Fvg

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Fondazione Opera Sacra Famiglia ha recentemente incontrato nella sua sede in viale della Comina, i rappresentanti dell’organizzazione di volontariato Dipendenti e Pensionati di UNICREDIT FVG.

Questo incontro sentito e partecipato è stata l’occasione per esprimere un ringraziamento per la loro generosa donazione a “Pane e non solo”, progetto della Fondazione OSF che sostiene l’autonomia e l’inclusione di persone con disabilità attraverso il lavoro e il contatto con la comunità.

Grazie alle molte donazioni ricevute verrà realizzato in un locale speciale, dove tutta la cittadinanza potrà andare non solo a gustare i vari prodotti da forno ivi realizzati, ma anche acquistarli!

Sarà un posto piacevole, immerso nel verde di un luogo storicamente conosciuto come Villaggio del Fanciullo, dove potersi ristorare e parlare fuori dallo stress cittadino.

Questa iniziativa è nata anche nello spirito di poter insegnare a queste persone come gestire un ambiente pubblico, e dare loro un futuro di indipendenza.

Nella foto relativa vediamo da sx a dx: sigg. Angelo Mangarotto e Livio Visintin di ODV Unicredit, e per FOSF Silvia Astorri, Silvia Ballardin, Luciano Forte, Valentina Malerba e Luigi De Carli.

