Incontro fra Direzione Asfo e Ail Pordenone

PORDENONE – AIL PORDENONE con il suo Presidente Aristide Colombera ha voluto incontrare il Direttore Generale ASFO Michele Antonutti e il Direttore Sanitario Michele Chittaro per porre attenzione nelle nuove e ottimistiche prospettive dell ‘ematologia pordenonese relativamente alla neonata e ufficializzata Struttura Semplice Dipartimentale assegnata alla responsabilità della Dott.ssa Anna Ermacora.

Ebbene, dopo alcune necessarie precisazioni e dovute richieste il conciliante e costruttivo dialogo ha evidenziato il nuovo assetto ematologico presso anche il futuro nuovo Ospedale di Pordenone, il cui ufficiale avvio è previsto per il primo semestre del 2024, potendo così non solo allargare la platea di pazienti da monitorare ma anche una migliore cura nell’assistenza con conseguente positiva guarigione.

Ail Pordenone si è impegnata inoltre a cercare di colmare una esigenza emersa proprio in sede di confronto e relativa alla progettazione di spazi alloggio per i futuri specializzandi che si recano a Pordenone per poter terminare il loro percorso formativo professionale .

Stefano Boscariol