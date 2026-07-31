Aviano, esercitazioni con droni ed esplosioni simulate il 4 e 5 agosto

AVIANO – Nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2026 l’aeroporto di Aviano sarà teatro di un’attività addestrativa che potrebbe essere percepita anche dai residenti delle zone limitrofe.

Il programma prevede infatti l’impiego di droni, esplosioni simulate e la diffusione di messaggi sonori attraverso il sistema di amplificazione dello scalo.

L’iniziativa è stata comunicata per informare preventivamente la popolazione e limitare eventuali preoccupazioni dovute ai rumori che potranno essere avvertiti durante le esercitazioni.

Ci saranno droni, esplosioni simulate e messaggi di allarme dagli altoparlanti.

L’addestramento prevede l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto, simulazioni di esplosioni e comunicazioni diffuse tramite gli altoparlanti aeroportuali.

I suoni prodotti dalle attività potrebbero essere udibili anche nelle aree adiacenti all’aeroporto, senza che ciò rappresenti una situazione di emergenza.

L’attività è stata coordinata e approvata dall’aeronautica militare ed è finalizzata a mantenere un elevato livello di preparazione operativa del personale del 31st Fighter Wing, reparto di stanza presso la base di Aviano.

Le esercitazioni rientrano nelle normali attività di addestramento previste per garantire l’efficienza e la prontezza operativa del personale.

Il comando aeroporto Aviano e il 31st Fighter Wing hanno assicurato che saranno adottate tutte le procedure necessarie per limitare il più possibile gli eventuali disagi alla cittadinanza durante lo svolgimento delle esercitazioni.

La comunicazione preventiva ha proprio lo scopo di informare i residenti e spiegare l’origine dei rumori che potrebbero essere percepiti nelle due giornate.

Come è noto ad oggi 7 cacciabombardieri del 31st Flyght Wing di Aviano sono schierati in Giordania a supporto delle attività belliche contro l’Iran.