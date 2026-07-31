Pordenonelegge, ecco le 59 anteprime 2026

PORDENONE – Sono 59 le anteprime italiane e internazionali che faranno di pordenonelegge 2026 il terreno privilegiato per conoscere i libri destinati a segnare la nuova stagione editoriale. Romanzi, saggi, raccolte poetiche e libri dedicati ai giovani lettori e lettrici arriveranno alla Festa del libro e della libertà in occasione della 27^ edizione, in programma dal 16 al 20 settembre con 434 eventi e 650 voci internazionali, trasformando ancora una volta Pordenone nella capitale italiana delle novità editoriali d’autunno.

Da oltre due decenni le anteprime rappresentano uno dei tratti più riconoscibili di pordenonelegge: gli editori affidano al festival il debutto dei titoli di punta; autori e autrici scelgono il festival per inaugurare il loro dialogo con i lettori; e il pubblico trova a pordenonelegge un’occasione formidabile per scoprire i libri destinati ad alimentare il dibattito culturale dei mesi in arrivo. L’edizione 2026 conferma questa vocazione con 59 prime presentazioni, componendo una geografia culturale che attraversa continenti, lingue, generi e generazioni. Dalla grande narrativa europea alle riflessioni sul presente, dalla geopolitica all’intelligenza artificiale, dalle autobiografie ai racconti di viaggio, dalla poesia alle nuove parole delle ragazze e dei ragazzi, le anteprime di pordenonelegge raccontano ancora una volta il mondo attraverso il libro.

Promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, la 27^ edizione della Festa del libro e della libertà è curata da Gian Mario Villalta, direttore artistico, insieme ad Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Sarà lo scrittore e saggista Salman Rushdie a inaugurare la manifestazione mercoledì 16 settembre al Teatro Verdi di Pordenone, mentre la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domenica 20 settembre, suggellerà una delle edizioni più significative nella storia del festival. L’immagine guida dell’edizione 2026 è il tarassaco, fiore spontaneo capace di crescere anche fra le crepe del cemento: un’ottima metafora della lettura, democratica e accessibile, che supera ogni confine come un seme portato dal vento, generando nuove idee.

LE ANTEPRIME INTERNAZIONALI

Lo sguardo internazionale continua a essere uno dei tratti distintivi di pordenonelegge. Anche nel 2026 il festival offrirà al pubblico italiano alcune fra le più attese novità della stagione editoriale, affidate a scrittori che rappresentano oggi alcune delle voci più autorevoli della narrativa e del pensiero contemporaneo.

Fra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca il ritorno di Michel Houellebecq, protagonista con Si perde sempre, pubblicato da La nave di Teseo, in libreria dal 22 settembre, con prima presentazione domenica 20 settembre alle 16 al Capitol. Uno dei più importanti scrittori viventi torna alla poesia riunendo in un unico volume tutta la propria produzione in versi, arricchita da nuovi testi, in un’opera che attraversa con disincanto e lucidità il destino dell’uomo contemporaneo.

Dai Paesi Bassi arriverà Kader Abdolah, autore di Parla Zarathustra (Iperborea, in uscita il 16 settembre), che sarà presentato sabato 19 settembre alle 19 alla Dissensio Arena. Lo scrittore olandese di origine iraniana rilegge la figura del profeta persiano trasformandola in un grande racconto epico, nel quale storia, leggenda e autobiografia si fondono in una narrazione di straordinaria intensità. Sarà invece Andrew Sean Greer, Premio Pulitzer, a portare al festival Villa Coco, pubblicato da La nave di Teseo, in libreria dal 15 settembre, con presentazione venerdì 18 settembre alle 21 nello Spazio Banca 360 FVG.

Ambientato in una villa toscana alla fine degli anni Novanta, il romanzo racconta una delicata storia di formazione dove arte, memoria e identità si intrecciano con l’ironia che caratterizza tutta l’opera dello scrittore americano. La narrativa europea sarà rappresentata anche dal giovane ungherese Nelio Biedermann, rivelazione della nuova letteratura mitteleuropea, che presenterà I Lázár, pubblicato da Guanda, in libreria dall’8 settembre e in programma sabato 19 settembre alle 12 al Ridotto del Teatro Verdi. Un’imponente saga familiare che attraversa oltre mezzo secolo di storia dell’Europa centrale, fra la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico, guerre mondiali e persecuzioni.

Per La nave di Teseo arriverà in anteprima anche l’autrice franco-marocchina Leila Slimani, che presenterà Porterò il fuoco, in uscita il 22 settembre e al festival domenica 20 settembre alle 12 alla Dissensio Arena. Nato dall’esperienza di una notte trascorsa in solitudine all’interno di Punta della Dogana, il nuovo libro intreccia memoria personale, riflessione sull’arte e autobiografia, restituendo una delle voci più raffinate della letteratura europea contemporanea. Fra i protagonisti della scena internazionale anche il francese Thomas Schlesser, autore dell’anno in Francia nel 2025, che firma Il gatto del giardiniere (Longanesi, in uscita il 15 settembre), e sarà al festival con tre appuntamenti.

La bestseller francese Bérénice Pichat presenterà il romanzo che ha conquistato i lettori e la critica francese lo scorso anno, La piccola cameriera (Salani, in libreria dal 15 settembre, sabato 19 settembre alle 19 a Confindustria Alto Adriatico); fra gli autori più attesi figura anche Jean Echenoz, che sceglie pordenonelegge per presentare Bristol, pubblicato da Adelphi, in uscita a settembre 2026, protagonista domenica 20 settembre alle 12 al Ridotto del Teatro Verdi. Attraverso la figura di un regista di film di serie B, Echenoz costruisce un irresistibile gioco di specchi fra cinema, finzione e romanzo, confermando quella leggerezza narrativa che ne ha fatto uno degli autori più amati della letteratura europea.

Il giornalista tedesco Daniel Schulz firma invece Io non sento più le sirene. Ucraina: vita quotidiana e stato di emergenza (Bottega Errante Edizioni, in uscita il 16 settembre, sabato 19 settembre alle 12 alla Dissensio Arena); Dall’Olanda arriverà anche Tiemen Hiemstra, con il romanzo W, pubblicato da Adelphi e in uscita a settembre 2026, protagonista domenica 20 settembre alle 17 al Ridotto del Teatro Verdi. Una storia sull’amicizia, sull’identità e sul rapporto fra vita reale e universo digitale, costruita come un raffinato romanzo di formazione.

La riflessione filosofica internazionale sarà affidata a Peter Sloterdijk, autore de Il Principe e i suoi eredi. I grandi uomini al tempo della gente comune, pubblicato da Raffaello Cortina, in uscita il 22 settembre, che incontrerà il pubblico domenica 20 settembre alle 17 all’Arena Europa. Uno dei maggiori filosofi europei contemporanei torna a interrogarsi sul destino della leadership, delle democrazie e delle élite nel tempo dei populismi e delle profonde trasformazioni politiche.

Prima presentazione italiana per il domenicano francese Sylvain Detoc, con Dio è una festa, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, atteso venerdì 18 settembre alle 17 nello Spazio Banca 360. E lo studioso britannico Turi Munthe, autore di Anatomia delle opinioni. Perché pensiamo quello che pensiamo (Corbaccio, in libreria dal 28 agosto, sabato 19 settembre alle 19 al Ridotto del Teatro Verdi), presenterò in anteprima al festival un saggio che indaga le radici biologiche, culturali ed emotive delle convinzioni individuali.