Inflazione, il rischio che torna a scaldare l’economia mondiale

Dall’Europa agli Stati Uniti tornano le pressioni sui prezzi, mentre il mercato del lavoro rallenta. Le banche centrali si trovano davanti a un equilibrio sempre più delicato e anche sui mercati finanziari aumenta l’attenzione verso le prossime mosse sui tassi.

Dopo mesi nei quali l’attenzione degli investitori si era progressivamente spostata dalla lotta all’inflazione alla tenuta della crescita economica, il quadro internazionale sta nuovamente cambiando. I dati pubblicati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre raccontano infatti un’economia mondiale che continua a muoversi a velocità differenti, mentre le pressioni sui prezzi tornano a rappresentare una delle principali variabili da osservare. Il problema per le banche centrali è particolarmente delicato perché inflazione e crescita non stanno necessariamente andando nella stessa direzione.

Il dato più importante della settimana arriva dagli Stati Uniti, dove a settembre la crescita dell’occupazione ha registrato una brusca frenata e il tasso di disoccupazione è salito al 4,2%. Il mercato del lavoro americano, rimasto molto forte per lungo tempo, comincia quindi a mostrare segnali più evidenti di raffreddamento. Uno degli indicatori maggiormente osservati è rappresentato dalle NFP, acronimo di Non-Farm Payrolls, cioè le buste paga dei settori non agricoli. Il dato misura sostanzialmente la variazione del numero degli occupati negli Stati Uniti, escludendo principalmente il settore agricolo, ed è considerato uno dei termometri più importanti della salute dell’economia americana.

A questi numeri si aggiungono le indicazioni provenienti dal mercato del lavoro privato e dal JOLTS, Job Openings and Labor Turnover Survey, l’indagine che misura tra le altre cose il numero di posti di lavoro disponibili negli Stati Uniti. Il calo delle offerte di lavoro, accompagnato però da licenziamenti ancora relativamente contenuti, suggerisce un raffreddamento della domanda di lavoratori più che un vero deterioramento improvviso del mercato occupazionale. È una distinzione importante perché una normalizzazione del lavoro potrebbe contribuire a ridurre le pressioni salariali e, indirettamente, quelle sui prezzi.

Sul fronte dell’inflazione americana le ultime indicazioni sono state invece relativamente più favorevoli. Il PCE, Personal Consumption Expenditures Price Index, è uno degli indicatori dei prezzi maggiormente osservati dalla Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Particolare attenzione viene dedicata al Core PCE, che esclude dal calcolo le componenti più volatili rappresentate da energia e alimentari e cerca quindi di fotografare meglio l’andamento dell’inflazione sottostante. Ad agosto il Core PCE è aumentato dello 0,2% su base mensile, meno delle attese. Contemporaneamente, però, la spesa dei consumatori americani è rimasta sostenuta e il PIL del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo. PIL significa Prodotto Interno Lordo e misura il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti da un’economia in un determinato periodo. Gli Stati Uniti mostrano quindi una combinazione particolare: crescita ancora sostenuta dai consumi, mercato del lavoro in rallentamento e inflazione che non sembra però completamente sconfitta.

In Europa il quadro appare ancora più complesso. Le pressioni inflazionistiche sono tornate a crescere e il rialzo dei prezzi dell’energia rappresenta nuovamente una variabile centrale. La BCE, Banca Centrale Europea, deve perseguire nel medio periodo un’inflazione intorno al 2%, ma un nuovo aumento persistente dei prezzi potrebbe rendere più difficile la gestione dei tassi di interesse. I tassi rappresentano sostanzialmente il costo del denaro stabilito dalle banche centrali: tassi più elevati tendono a frenare credito, investimenti e consumi e quindi l’inflazione, ma allo stesso tempo possono rallentare l’attività economica.

I segnali provenienti dai diversi Paesi europei non sono comunque uniformi. In Germania l’inflazione ha accelerato leggermente oltre le previsioni, mentre il mercato del lavoro ha mostrato maggiore debolezza e le vendite al dettaglio sono aumentate meno del previsto. Anche la fiducia dei consumatori tedeschi è peggiorata, penalizzata in particolare dall’aumento dei costi energetici. In Francia l’inflazione preliminare è salita al 3,4% a settembre, anche in questo caso con un contributo significativo dell’energia. In Spagna le pressioni sui prezzi risultano ancora più elevate, mentre l’economia continua a beneficiare di una domanda interna relativamente robusta.

Arrivano però anche segnali positivi dalla manifattura. L’attività industriale dell’Eurozona ha raggiunto livelli che non si vedevano da oltre quattro anni. Germania e Spagna hanno mostrato una maggiore espansione, l’Italia un miglioramento più moderato, mentre in Francia la crescita della manifattura ha rallentato a causa della debolezza della domanda. Per valutare questo settore viene utilizzato frequentemente il PMI, Purchasing Managers’ Index, cioè l’indice dei responsabili degli acquisti. È costruito attraverso indagini condotte presso le imprese e viene considerato un indicatore anticipatore dell’economia: in linea generale, valori superiori a 50 indicano espansione dell’attività, mentre valori inferiori a 50 segnalano contrazione.

Non tutti gli indicatori europei vanno però nella stessa direzione. Eurocoin, l’indice elaborato dalla Banca d’Italia per fornire una misura sintetica dell’andamento dell’attività economica nell’area euro depurata dalle oscillazioni di breve periodo, è peggiorato a settembre. È un ulteriore elemento che suggerisce prudenza nel leggere il miglioramento della manifattura come l’inizio di una ripresa generalizzata dell’economia europea.

Anche dall’Italia arrivano indicazioni contrastanti. Ad agosto il tasso di disoccupazione è salito al 6,2%, mentre a settembre la fiducia delle imprese ha registrato il primo calo dopo tre mesi di crescita. La fiducia dei consumatori è diminuita in maniera più evidente, segnalando una maggiore prudenza delle famiglie sulle prospettive economiche. Parallelamente, però, le vendite al dettaglio sono tornate a crescere su base mensile e il fatturato dell’industria aveva mostrato un recupero a luglio.

Quando si analizzano le vendite è importante distinguere tra valore e volume. Il valore indica quanti euro vengono complessivamente spesi, mentre il volume cerca di misurare la quantità effettiva di beni acquistati eliminando l’effetto dell’aumento dei prezzi. È quindi possibile che il fatturato dei commercianti aumenti anche senza una crescita reale dei consumi: se i prezzi salgono, infatti, le famiglie possono spendere di più acquistando la stessa quantità di prodotti o addirittura una quantità inferiore.

Nel Regno Unito il quadro resta altrettanto articolato. Le aziende britanniche segnalano una maggiore stabilità nella dinamica di prezzi e salari, mentre i costi energetici continuano a comprimere i margini delle imprese. Contemporaneamente l’attività manifatturiera ha accelerato. La BoE, Bank of England, cioè la banca centrale britannica, dovrà quindi valutare attentamente quanto le pressioni sui costi possano trasferirsi nuovamente sui prezzi al consumo.

Anche il Giappone torna sotto osservazione. L’inflazione di Tokyo ha accelerato a settembre, aumentando le aspettative del mercato verso possibili ulteriori interventi della BOJ, Bank of Japan, la banca centrale giapponese. Il dato di Tokyo viene seguito con particolare attenzione perché tende ad anticipare l’andamento dell’inflazione nazionale. Dopo decenni caratterizzati da prezzi stagnanti e tassi estremamente bassi, il ritorno strutturale dell’inflazione rappresenta un cambiamento importante per l’economia giapponese.

Dalla Cina arrivano invece indicazioni più incoraggianti sul fronte industriale. L’attività manifatturiera ha registrato a settembre il ritmo di crescita più rapido degli ultimi cinque mesi secondo il PMI RatingDog. L’andamento dell’industria cinese rimane particolarmente importante anche per Europa e Stati Uniti, considerando il ruolo della Cina nelle catene produttive internazionali e la sua enorme domanda di energia e materie prime.

Proprio le materie prime rappresentano una delle variabili decisive per comprendere l’attuale scenario inflazionistico. Le tensioni geopolitiche legate alla guerra con l’Iran continuano a condizionare il mercato energetico e hanno contribuito anche al rinvio della revisione delle quote produttive dell’OPEC+. OPEC significa Organization of the Petroleum Exporting Countries, l’organizzazione che riunisce alcuni dei principali Paesi esportatori di petrolio, mentre la definizione OPEC+ comprende anche altri grandi produttori che collaborano alla gestione dell’offerta, tra cui la Russia. Le decisioni sulle quantità di petrolio immesse sul mercato possono incidere direttamente sui prezzi del greggio e, attraverso carburanti, trasporti e produzione industriale, sull’inflazione.

In Europa i prezzi del diesel hanno invece mostrato una diminuzione mentre l’Unione Europea valuta il possibile utilizzo delle riserve. Il prezzo del gasolio non riguarda soltanto gli automobilisti: è una componente fondamentale dei costi della logistica e del trasporto delle merci e può quindi trasferirsi progressivamente sul prezzo finale dei prodotti.

Un altro indicatore interessante è il Baltic Dry Index, spesso abbreviato in BDI. Si tratta di un indice che misura il costo del trasporto marittimo delle principali materie prime sfuse, come minerale di ferro, carbone e cereali. Il suo recente aumento è stato sostenuto soprattutto dalle Capesize, grandi navi cargo utilizzate sulle rotte internazionali per il trasporto di enormi quantità di materie prime. Il Baltic Dry viene osservato dagli investitori perché può fornire indicazioni sull’equilibrio tra domanda di trasporto mondiale e disponibilità di navi, anche se non deve essere interpretato isolatamente come indicatore della crescita globale.

Infine meritano attenzione oro e argento, arrivati in prossimità di importanti supporti tecnici. Con il termine supporto si identifica un’area di prezzo nella quale, in precedenza, la domanda è stata sufficientemente forte da contrastare una fase di discesa delle quotazioni. Non significa che il prezzo debba necessariamente rimbalzare, ma rappresenta un livello osservato con particolare attenzione dagli operatori. La prossima settimana sarà quindi interessante verificare la tenuta di questi supporti: una conferma potrebbe segnalare il ritorno dei compratori, mentre una rottura significativa potrebbe modificare il quadro tecnico di breve periodo.

Il filo conduttore che emerge dai dati è quindi quello di un’economia mondiale sempre più difficile da interpretare con una sola chiave di lettura. Negli Stati Uniti rallenta il lavoro ma i consumi rimangono robusti; in Europa torna a salire l’inflazione mentre la manifattura prova a recuperare; in Italia migliorano alcuni indicatori dell’attività ma diminuisce la fiducia; il Giappone continua a confrontarsi con un’inflazione che non vedeva da decenni e la Cina mostra segnali di ripresa industriale.

Per i mercati significa soprattutto che le prossime decisioni delle banche centrali resteranno fortemente dipendenti dai dati. FED, BCE, BoE e BOJ dovranno trovare un equilibrio tra due rischi opposti: mantenere una politica monetaria troppo restrittiva e indebolire eccessivamente l’economia oppure allentarla troppo presto e consentire all’inflazione di consolidarsi nuovamente. Dopo essere sembrata per qualche tempo una battaglia quasi vinta, l’inflazione è quindi tornata al centro della scena economica mondiale.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente, www.pazzagliapartners.it