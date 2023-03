Ingargiola (Ascom) “collaborare con Comune per raccolta rifiuti”

PORDENONE – «Da parte nostra c’è la piena volontà di collaborare con questa amministrazione comunale per trovare adeguate soluzioni al servizio di raccolta rifiuti. Dire che tutto il piano operativo per la raccolta della differenziata messo in atto dal Comune è stato bocciato in toto dai commercianti non corrisponde al vero.

Siamo consapevoli, invece, che ci sono alcune lacune, come il servizio raccolta plastica che – come emerso dal questionario anonimo dell’Ascom – va potenziato nell’area del centro storico».

Così il presidente mandamentale di Confcommercio Federico Ingargiola (nella foto) sulla questione rifiuti dibattuta, a più riprese, sui media locali.

Lo stesso ricorda che, proprio nel recente tavolo dove sono stati illustrati i dati dell’indagine agli assessori competenti per l’ambiente Monica Cairoli e commercio Elena Ceolin, è stata segnalata «sì criticità al nuovo sistema di raccolta – soprattutto sul ritiro della plastica che richiederebbe uno smaltimento maggiore con almeno due passaggi, causa anche le dimensioni limitate dei negozi del centro con spazi interni che non consentono un adeguato stoccaggio -, ma con l’obbiettivo di porre rimedio e trovare una soluzione che possa accontentare le parti in causa».

Sul servizio, poi, della navetta di Gea messo a disposizione dei commercianti del centro, gli stessi operatori, in risposta al questionario, si sono espressi favorevolmente (58% lo ritiene utile).

Per i responsabili dell’Ascom-Confcommercio tutto il sistema è ancora in fase di rodaggio e i passi successivi dovranno essere fatti con reciproco interesse e cautela, con un occhio attento ai costi che non devono lievitare e senza, comunque, stravolgere tutto l’impianto della differenziata.

«Da parte nostra, lo ribadisco, c’è la volontà condivisa e aperta alla discussione con il governo locale per cercare ogni soluzione», conclude il presidente Ingargiola.