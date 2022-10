Its Alto Adriatico, ultimi posti disponibili

PORDENONE – Ultimi posti disponibili nei corsi promossi da ITS Alto Adriatico, l’Istituto Tecnico Superiore costituito come Fondazione, presieduta da Confindustria Alto Adriatico, che offre formazione di eccellenza post diploma nel campo dell’informatica e del digitale. Le selezioni avverranno tra il 12 e il 18 ottobre. Ma vediamo le disponibilità nel dettaglio.

AREA TECNOLOGIE PRODUTTIVE

Tecnico Superiore Smart Production – sede corso PN Consorzio Universitario. L’ultima selezione si svolgerà il 18 ottobre alle 9 c/o Consorzio Universitario di Pordenone – Via Prasecco 3/A.

AREA ICT

Tecnico Superiore IIOT (Industrial Internet of Things) – sede corso PN Consorzio Universitario | Tecnico Superiore Web Analytics – sede corso PN Consorzio Universitario | Tecnico Superiore 4.0 – Amaro UD. Per tutti i corsi le due ultime selezioni si svolgeranno il 12 ottobre alle 9 c/o Consorzio Universitario di Pordenone e il 13 ottobre ore 9 c/o Centro di Innovazione Tecnologica – Via J. Linussio 1, Amaro (UD).

Gli aspiranti possono fare richiesta di accesso alle borse di studio regionali entro il 31 ottobre. Stessa scadenza per altre agevolazioni regionali previste per gli studenti universitari/Its.

I corsi si possono frequentare anche con un contratto di apprendistato oppure con una borsa di studio privata attivabile attraverso un accordo con un’azienda interessata presso la quale si potranno svolgere gli stage e sviluppare il project work.

Per informazioni ulteriori: www.itsaltoadriatico.it