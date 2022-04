IV Assemblea distrettuale Rotaract 2060

PORDENONE – Nei giorni scorsi, all’Auditorium Vendramini di Pordenone si è tenuta la IV assemblea distrettuale Rotaract, riunione plenaria di tutti i Rotaract Club del Distretto 2060, che ha visto la partecipazione di 170 giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutti i 45 Club del Distretto 2060.

L’evento, diviso in due parti, ha visto come ospiti Irene Zancanaro, Group Director di Ferrero e Advisory Board on Gender Equality and Women Empowerment creato dall’Ambasciata italiana in Belgio e il Ministero degli Affari Esteri italiano, Edonella Bresci, Co-Founder di Marmalade Agency, agenzia di eventi e Event Manager per TEDxPADOVA e TEDxCORTINA, Eva Vocci, Responsible of Public & Private Ratings di Modernfinance Srl, Alidad Shiri, giornalista e autore di “Via dalla pazza guerra”.

In sede di assemblea è stato eletto il Rappresentante Distrettuale Incoming per l’annata 2023-2024 Christian Gaole, socio del Rotaract Club Verona Scaligero e attuale presidente della Commissione Distrettuale Comunicazione.

L’evento è stato sponsorizzato da SATTECDBSGOMMA e da Acqua Dolomia e con il Patrocinio del Comune di Pordenone.