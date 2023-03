Iziwork invita tifosi Pordenone calcio a un aperitivo

PORDENONE – Iziwork, startup del lavoro in somministrazione che unisce digitalizzazione, valore umano e ascolto del territorio, invita i propri lavoratori pordenonesi e i tifosi del Pordenone Calcio a un aperitivo di primavera per incontrare la squadra dello storico club neroverde.

A partire dalle 18.00 di mercoledì 22 marzo, negli spazi dell’hub iziwork di Via Colonna 35/A a Pordenone, sarà possibile conoscere i calciatori durante l’evento, prendere parte a uno shooting fotografico con la squadra e divertirsi sulle note di un dj set.

Iziwork, che in Friuli è presente con un hub a Pordenone che solo nella Regione oggi conta più di 100 clienti all’attivo e un database di più di 20.000 utenti per far incontrare domanda e offerta di lavoro a livello locale, è Official Partner della squadra dallo scorso settembre.

Tramite l’interazione e il confronto con i tifosi del Pordenone Calcio e tutto l’ambiente neroverde, la startup si rivolge soprattutto ai più giovani con i propri servizi per supportarli nella costruzione del proprio futuro professionale.

Ingresso su prenotazione aperto a tutti, fino ad esaurimento posti, con iscrizione al link: https://entreprise.iziwork.com/form-pordenone-calco-evento-22-marzo/