Iziwork official partner neroverde all’insegna della crescita

PORDENONE – Iziwork, startup specializzata del lavoro in somministrazione che unisce digitalizzazione, valore umano e ascolto del territorio, è diventata Official Partner del Pordenone Calcio. Un accordo, quello tra la startup e il club neroverde, nato all’insegna della condivisione di valori fondamentali, come la motivazione e il desiderio di crescita, per il raggiungimento di nuovi traguardi comuni, dentro e fuori il campo da gioco.

Oltre a sostenere le attività della squadra, iziwork affiancherà il Pordenone Calcio nella stagione sportiva 2022/23 sviluppando progetti speciali per i tifosi allo stadio, in linea con il proprio core business. Con una forte presenza sul territorio – grazie all’hub di Pordenone aperto da iziwork nel giugno 2021 – la startup realizzerà infatti delle iniziative di interazione e confronto con i tifosi del Pordenone e tutto l’ambiente neroverde, tramite attività promozionali studiate ad hoc e rivolgendosi soprattutto ai più giovani con i propri servizi per supportarli nella costruzione del proprio futuro professionale, aiutandoli a identificare concrete opportunità di lavoro e percorsi di crescita.

“Essere parte della realtà territoriale in cui lavoriamo significa per noi, non solo sviluppare la nostra attività con le risorse e gli stakeholder locali, ma anche prendere parte alla vita della comunità, dove il calcio spesso rappresenta un momento di grande condivisione e crescita per le nuove generazioni. Quando abbiamo aperto l’hub a Pordenone, che oggi conta più di 100 clienti all’attivo, un database di più di 20.000 utenti sul territorio e ha permesso di trovare impiego a 600 persone, abbiamo pensato che fosse importante metterci in gioco fino in fondo, lasciando un segno concreto in qualcosa in cui la collettività potesse riconoscersi. Per questo abbiamo scelto il Pordenone Calcio, bellissima realtà del nostro territorio.

Vestiremo anche noi il neroverde, per un progetto che coinvolgerà la Prima squadra, i ragazzi del Settore giovanile e le loro famiglie, i tifosi”, ha commentato Pierluigi Lauriano, Managing Director di iziwork Italia.

“Siamo felici che una realtà internazionale come iziwork abbia scelto di sposare il progetto neroverde. In particolare il nostro Settore Giovanile, che ogni giorno lavora per trasmettere ai nostri ragazzi e ragazze valori sani in grado di contraddistinguerli non solo come uomini e donne di sport, ma anche come futuri professionisti.

Iziwork è una presenza in costante espansione nel territorio pordenonese e per la Società è motivo di grande soddisfazione poter contare su partner di questo spessore”, ha dichiarato Mauro Lovisa, presidente del Pordenone Calcio.

Iziwork ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2020, con l’apertura degli uffici centrali a Milano e la progettazione di un piano di sviluppo supportato da round di finanziamento di 50milioni di euro di importanti investitori internazionali: Cathay Innovation e Bpifrance. In quasi due anni di attività in Italia, ha raggiunto 500.000 lavoratori iscritti sulla propria piattaforma, 650 aziende clienti all’attivo, e aperto 7 hub regionali a Brescia, Bergamo, Torino, Parma, Pordenone, Verona. Fondata nel settembre 2018 in Francia, iziwork è il leader digitale del lavoro temporaneo francese.