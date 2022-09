Schiamazzi a San Giorgio: i residenti ringraziano la Polizia locale

PORDENONE – Con le finestre che davano sui laghetti di San Giorgio, i residenti della zona non riuscivano più a riposare. Insulti, urla, schiamazzi e persone ubriache che facevano chiasso a tutte le ore, anche di notte. Alcune persone hanno scritto disperati alla Polizia Locale, temendo anche per la loro incolumità visto che più volte avevano chiesto ai frequentatori del posto di abbassare i toni e non lasciare rifiuti in giro.

Gli Agenti si sono prodigati immediatamente per risolvere la questione. L’Unità Speciale, nell’ambito dei controlli antidegrado, ha organizzato una serie di puntate a sorpresa nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere identificando e controllando un considerevole numero di persone. I frequentatori della zona sono stati monitorati affinché non dessero fastidio o lasciassero rifiuti sulle panchine.

Grazie all’attività di osservazione inoltre, sono stati segnalati dei ragazzi alla Prefettura per uso di sostanza illegali con relativo sequestro amministrativo dello stupefacente. La continua presenza degli Agenti ha fatto desistere i soggetti dall’infastidire i residenti, che, entusiasti di poter finalmente riposare, hanno ringraziato con una bella lettera il personale della Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale.

Un estrapolato: “…Desidero ringraziarvi molto per la vostra gentilezza e sollecitudine nel servizio e per la comprensione della delicata situazione in cui ci eravamo trovati. Dall’intervento della Polizia con chi metteva a rischio la sicurezza del luogo, non abbiamo più avuto problemi con questi individui…”

Il commento del Vice Sindaco con delega alla Sicurezza Emanuele Loperfido: “Ringrazio gli agenti della Polizia Locale i quali, con professionalità hanno operato per raccogliere le informazioni necessarie per consentire un mirato intervento, volto a debellare i fenomeni denunciati dai cittadini. È l’ennesima dimostrazione che, seppur con i tempi necessari, che sono sicuramente meno immediati di un like o una denuncia sui social, la nostra Polizia Locale è al servizio della cittadinanza nel contrastare i fenomeni di degrado e spaccio stupefacenti. È questo il nostro modo di intendere le Istituzioni al servizio della città”.