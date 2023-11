Jasmine Zhu ChuYi, atleta pordenonese convocata mondiali in Texas

PORDENONE – Dal 15 al 20 novembre 2023 si terrà in Texas la 16° edizione del World Wushu Championship. A questa importante rassegna internazionale parteciperà con la maglia dell’Italia Zhu Chu Yi Jasmine, atleta 23enne dell’Associazione Weisong di Pordenone che pratica il Wushu Kungfu da quando aveva 6 anni.

Jasmine ha preso parte a numerose competizioni imponendosi come campionessa italiana ed europea nella categoria Mano nuda, specializzandosi anche nell’Arma corta e lunga. ​Durante questi campionati mondiali si affronteranno 1200 atleti da più di 80 Paesi, che saranno applauditi da oltre 20 mila spettatori: una bella vetrina per Jasmine e la compagine italiana.

A tenere alta la bandiera azzurra sono stati convocati 7 atleti da tutta Italia, ma partiranno solo in 6 in quanto uno di loro è trattenuto a casa da motivi familiari.

Alla presentazione ufficiale di Jasmine, tenuta questa mattina in una sala consigliare gremita di atleti della Weisong School, di amici, famigliari e associazioni, sono intervenuti il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore allo sport Walter De Bortoli, il presidente della Libertas provinciale Ivo Neri, Marinella Ambrosio del comitato CONI Fvg e il direttore dell’Istituto Confucio di Padova Yang Haibin. Presente anche il maestro Liu Yuwei della Weisong School che ha presentato la sua atleta di punta, rivolgendole delle precise raccomandazioni ed un affettuoso in bocca al lupo.

​«Il Wushu – spiega quest’ultimo – non è ancora stato riconosciuto come sport olimpico, ma lo diventerà alle Olimpiadi 2026 per il settore giovanile. Appena questo avverrà, la nostra Jasmine sarà atleta olimpica, dando ancor più onore alla nostra scuola».

​Il Wushu è la gara in assoluto più difficile, nella quale tutti gli atleti eseguono forme. In totale sono 13 i giudici che valutano ogni esecuzione, dando un voto per la tecnica, la qualità della forma e la difficoltà acrobatica.

Jasmine si è classificata per gareggiare in tutte e tre le discipline principali: Mano nuda, Arma corta (sciabola) e Arma lunga (bastone). «Sarà una gara estremamente difficile – aggiunge il maestro Liu – proprio perché a questo mondiale parteciperanno nazioni asiatiche fortissime come la Cina, che è sempre stata campione del mondo. Per questo, riuscire a classificarci tra i primi 8 sarebbe un risultato eccezionale. Fermo restando che già gareggiare a questo mondiale è un grande risultato!»

​Dopo gli ottimi risultati confezionati dai ragazzi e dalle ragazze della Weisong agli europei in Indonesia e ai mondiali in Cina, pare proprio che le presentazioni ufficiali degli atleti in Comune a Pordenone portino bene!

​Afferma il sindaco Ciriani: «La nostra città è orgogliosa dei grandi risultati dei ragazzi che si formano in questa scuola, che insegna valori, regole, responsabilità e voglia di confrontarsi nel nome di una bella sportività e di sano agonismo. Non c’è che dire, Pordenone è una piccola capitale dello sport e dalla città intera si alza un grandissimo incoraggiamento a Jasmine a farsi onore!»

Aggiunge l’assessore De Bortoli: «Sono occasioni come questa che ci consentono di sottolineare ancora una volta la bontà dello sport, preziosissimo strumento di crescita per i nostri ragazzi e quindi, valore aggiunto per la nostra società». Insomma, come ricordato da Marinella Ambrosi, lo sport è la più bella medicina fisica e spirituale che ci sia!

Jasmine si sta allenando tutti i giorni per 3 volte al giorno e si sta preparando molto bene. Una bella soddisfazione per Pordenone, la nostra provincia e l’intero Friuli Venezia Giulia che si troveranno rappresentati nell’Olimpo del Wushu Kungfu da una giovane atleta pordenonese, alla quale va un grandissimo “in bocca al lupo”.