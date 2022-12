L’8 dicembre e il mercatino solidale “Altro Natale”

PORDENONE – Giovedì 8 dicembre torna, nell’ambito delle iniziative del Natale organizzate dal Comune di Pordenone, il mercatino solidale “Altro Natale”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali.

«Quest’anno – afferma l’assessore Guglielmina Cucci – abbiamo registrato un ampliamento delle adesioni con una risposta straordinaria da parte delle associazioni di volontariato che, soprattutto dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, desiderano più che mai esserci e farsi conoscere.

Le associazioni pordenonesi di volontariato socio-sanitario sono sempre in prima linea, lavorando in silenzio a supporto delle situazioni di fragilità. La rete di solidarietà che vanno a creare e che trova modo di esprimersi pubblicamente con l’attività del mercatino, arricchisce il nostro tessuto sociale e rappresenta un punto di riferimento importante per tutta la comunità e per le istituzioni.

Un ringraziamento particolare va alla nostra squadra degli operai e alla Pro Loco Pordenone, che danno un contributo fondamentale per l’organizzazione e il supporto logistico in un giorno di festa».

L’8 dicembre, dunque, giornata dedicata anche all’inaugurazione del presepe nella Loggia del Municipio, saranno una ventina le associazioni a dare vita al mercatino Altro Natale che si snoderà nel cuore del centro storico, da palazzo Ricchieri davanti alla Loggia e su piazzetta San Marco, dalle ore 10 alle 17.

Queste le associazioni che saranno presenti: Aifa, Associazione Giulia, Auser Fabiano Grizzo, Croce Rossa, Mondo Tuareg, La Ginestra, Andos, Noi uniti per l’autismo, Mondo Caraibico, Via di Natale, Settemotivi, Comunità Iskon, Afag, Amici di Ale, Associazione Ictus Pordenone, Anche noi a cavallo, Temposcambio, Ens ed Avis sezioni cittadine.

Ogni associazione ha il suo mondo da raccontare, libri per nutrire lo spirito e la conoscenza, oltre a piccoli oggetti di artigianato realizzati nell’ambito delle proprie attività. Ci sarà inoltre anche l’opportunità di approfondire queste realtà con le interviste realizzate in diretta e proposte dall’associazione Settemotivi tramite Radio Cosmo.

Ad animare il mercatino ci saranno anche canti meditativi popolari accompagnati da strumenti tradizionali indiani, assaggi di the ed alcune dimostrazioni di Lis, la lingua dei segni, proposte in modo accattivante e coinvolgente.