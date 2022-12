Vetrina Pn With Love, bando in scadenza il 31 dicembre

PORDENONE – Animazione in una parte di corso Vittorio Emanuele non sempre sotto i riflettori, successo di pubblico, tanta curiosità e qualche buon affare: è il bilancio, estremamente positivo, di Vetrina di Pordenone With Love, fortunata iniziativa di ConCentro – l’azienda speciale camerale – che in questi mesi ha stimolato e incentivato le attività del tessuto economico locale al fine di rafforzarne la capacità economica.

Il progetto, al quale hanno aderito diverse imprese locali operanti nei settori enogastronomico, dell’artigianato locale e dell’industria di eccellenza, si è basato sulla realizzazione di un temporary shop con una formula di esposizione temporanea e gratuita, in un locale della CCIAA, dove poter proporre a rotazione le produzioni tematiche tipiche locali. Uno spazio dedicato che ConCentro ha creato nel cuore della città in cui i visitatori hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con i prodotti di alta qualità del pordenonese e di conoscere e acquistare/ordinare direttamente quanto proposto dalle aziende che hanno aderito al progetto.

Un’esperienza che, come annunciato da Silvano Pascolo, amministratore unico di ConCentro, sarà ripetuta anche nel 2023. Il bando, che scadrà il 31 dicembre prossimo, è disponibile su https://concentro.pnud.camcom.it/

Per il gran finale ecco le Cooperative Agricole Soc. Coop. di Zoppola (produzione di prodotti di pasticceria e da forno), accolte come di consueto dai vertici dell’azienda speciale, del Comune di Pordenone – l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Morena Cristofori e Luigi Piccoli, Presidente di Confcooperative Pordenone.

Nate negli anni Cinquanta con una struttura che allora comprendeva il Molino, la Latteria Turnaria, il Forno Cooperativo, la raccolta e il deposito dei cereali, nei primi anni Sessanta la Cooperativa viene interessata dalla prima riorganizzazione societaria divenendo polo di riferimento per il panificio e per il settore agrario. Umberto Scodeller, Presidente delle cooperative, ha detto che

«Innamorati di un sapere autentico – ha spiegato il Presidente, Umberto Scodeller – lavoriamo con passione e impegno ogni giorno, per portare sulle vostre tavole un prodotto genuino, attento all’ambiente e integrato con il nostro territorio. Ci dedichiamo alla scelta delle materie prime, cercando quante più connessioni con il nostro Friuli Venezia Giulia, tendendo la mano a produttori locali e scegliendo con cura tutti i nostri fornitori.

Crediamo di avere un ruolo di responsabilità per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni, per questo impastiamo e lavoriamo per consegnare un prodotto sempre fresco, attento all’ambiente e integrato con la comunità che ci circonda. A Pordenone porteremo il valore della tradizione e del territorio, dando spazio alle nostre specialità come i panettoni classici e farciti, i biscotti fatti a mano con ingredienti locali, le focacce e il nostro Dolce Castions; il territorio sarà insieme a noi con una vetrina di prodotti locali per creare ceste personalizzate e a km 0.

In quest’ottica abbiamo coinvolto realtà locali produttrici di miele e di pasta, di riso e di olio, di frutta e di verdura, di miele e di succhi, di vino e di distillati senza dimenticare il sociale, coinvolgendo la Cooperativa de Il Piccolo Principe con i suoi prodotti di ceramica».

Hanno sin qui esposto Luppolo Verde di Polcenigo, Daimon Srl di Caneva, Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva, Cooperativa Sociale Karpos s.c. Onlus di Pn, Maglificio Ma.Re. Srl di Chions e Lym Srl di Sacile.