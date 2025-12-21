5.5 C
La Civica, presidio fisso in stazione e solidarietà a giornalisti aggrediti

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Presidio fisso h24 in stazione ferroviaria per contrastare il pericoloso fenomeno delle baby gang e solidarietà ai giornalisti di TV12 aggrediti mentre svolgevano il proprio lavoro. Un fatto grave che riguarda il diritto di informare e di essere informati.

Sono le prese di posizione de La Civica, la lista presente in Consiglio comunale, guidata da Marco Salvador.

“L’aggressione ai giornalisti – sottolinea Francesco Marcuzzo, portavoce de La Civica, a nome dei consiglieri e del gruppo intero – conferma criticità sulla sicurezza dell’area della stazione e dell’autostazione,
già note e più volte segnalate. Non si tratta di un evento isolato né di una semplice
emergenza. Ribadiamo la necessità di un presidio fisso e continuativo, attivo 24 ore su 24, con il coordinamento delle forze di polizia. La sicurezza richiede prevenzione e
presenza stabile sul territorio. Chiediamo alle istituzioni competenti decisioni chiare e interventi strutturali evitando di limitarsi a risposte successive ai fatti di cronaca”.

 

