La Crus in Concerto il 14 marzo al Capitol

PORDENONE – A marzo 2025 i La Crus festeggiano i 30 anni dall’uscita del loro primo album con un tourcelebrativo di 4 imperdibili concerti a Bologna, Pordenone, Settimo Torinese (to) e Milano, con un concerto al Capitol il 14 marzo alle 21.30.

In questi concerti, nella prima parte dello spettacolo presenteranno integralmente e in rigoroso ordine, la scaletta i brani del loro primo album, La Crus, per rievocare le atmosfere folgoranti e avanguardistiche di quell’iconico lavoro, con la formazione con cui hanno calcato i palchi del loro ultimo tour: Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e cori) e Leziero Rescigno (batteria).

La seconda parte sarà riservata ad alcuni dei loro grandi classici, oltre ad alcuni brani tratti dall’ultimo disco Proteggimi Da Ciò Che Voglio uscito il 22 marzo 2024.

Nel 1995 i La Crus incisero per la WEA il primo disco intitolato “La Crus”

, che ottenne un successo di pubblico e di critica al di sopra di ogni aspettativa: in poco tempo l’album si aggiudicò il Premio Ciampi, il Premio della Critica di Max Generation, il referendum di Musica & Dischi (miglior debutto Pop & Rock) e la Targa Tenco ’95, come Migliore Opera Prima. Sull’onda di questi riconoscimenti la band affrontò un lunghissimo tour, che con oltre 120 date nei più prestigiosi club, teatri e festival del nostro paese presentò questo nuovo e raffinato progetto ad un pubblico che li accolse da subito con gran calore.

Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alex Cremonesi misero a disposizione del pubblico la loro arte innovativa, che lascerà un segno indelebile in quella stagione musicale irripetibile degli anni ’90 con album e singoli che entreranno nella memoria storica del pubblico e della discografia italiana.

Hanno partecipato ai Festival più prestigiosi, da Villa Arconati, a Recanati al Concertone del 1° Maggio, attraverso lunghissime tournèe toccando i Teatri più prestigiosi d’Italia e collaborando con nomi

eccezionali tra i quali, Giorgio Armani, Gino Paoli, Alan Sorrenti, Manuel Agnelli, Cristina Donà, Samuele Bersani, Patty Pravo, Nada, Riccardo Tesi, Davide Rossi e molti altri.

La Crus ebbe un successo inaspettato nell’underground italiano, soprattutto se si pensa alla sua specifica originalità: da una parte recuperava le istanze del cantautorato classico, dall’altra lo faceva

con un suono inedito, basato sull’uso dell’elettronica e dei campionamenti.

CAPITOL

Via G. Mazzini, 60 – Pordenone

La Crus

Trent’anni dopo

Venerdì 14 marzo ore 21:30

apertura porte ore 20:30

inizio concerto ore 21:15

Biglietto in prevendita 22 € + dp in cassa la sera del concerto 26 €

Biglietti in prevendita su Dice https://link.dice.fm/J671c7cf5d16