La grande domenica gourmet di Pordenone ArtandFood

PORDENONE – Promette una giornata intensa di eventi “Pordenone ArtandFood” il Festival della Qualità del Friuli Occidentale che domenica 15 ottobre animerà la città con un programma ricco di iniziative, pensate per stuzzicare la curiosità di grandi e piccoli chef.

La domenica gourmet della kermesse promossa da ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine insieme al Comune di Pordenone, e con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, riserva infatti un’attenzione particolare a bambini e famiglie, che potranno trovare tante interessanti esperienze da vivere.

Proseguiranno per tutta la giornata i golosi laboratori presso la cioccolateria Peratoner, grazie al “patron” Giuseppe Faggiotto e ai suoi collaboratori (orario 10-12 e 14-18), mentre Etica del Gusto propone il laboratorio di pasticceria “Torte in faccia? Meglio in pancia!” dedicato ai biscotti presso il PAFF Museum (ore 11.00-12.30). Meteo permettendo, nel pomeriggio sarà l’allegria del Music Show Band e Majorettes di Prata di Pordenone a tenere compagnia (in centro storico dalle 18), mentre per tutta la giornata è in programma il Bazar dei Ragazzi, con musica e animazioni, grazie a “Incontriamoci a Pordenone”, a cura di Ascom-ConfCommercio Pordenone.

Il programma di masterclass, degustazioni e formazione del gusto proseguirà con i Convegni realizzati in collaborazione con importanti sigle del settore: ISDE Italia – Associazione dei Medici per l’Ambiente promuove l’incontro dal titolo “Ambiente e salute. Rapporti tra fattori inquinanti e alimentazione” (ore 10.00 a Palazzo Klefisch), presentato da un panel di medici del territorio sulle interazioni tra inquinamento ambientale e malattie, con l’obiettivo di sensibilizzare l’impegno di tutti nella prevenzione primaria.

La condotta Slow Food Pordenonese propone un confronto con diffusione di buone pratiche su “L’importanza della materia prima con un occhio verso il consumatore” (Palazzo Klefisch, ore 17.00), mettendo in dialogo cuochi, coltivatori ed esperti della qualità sui temi “buono – pulito – giusto”, con degustazione finale di prodotti del territorio.

Sempre con la formula incontro/degustazione anche l’evento curato da Assocuochi Portus Naonis (ore 11, Palazzo Montereale Mantica), che offrirà assaggi rigorosamente “local”: latterie di Marsure e Palse, Pezzata Rossa e prodotti di Co.Pro.Pa.

Da non perdere l’appuntamento con la consegna del Premio Pordenone ArtandFood 2023 “Una vita, una carriera”, assegnato a Daniele Conte e Angelina Zecchini, già titolari della Trattoria “Ai Cacciatori” di Cavasso Nuovo, riconosciuto “tempio” della cucina di prossimità, pluripremiato per anni dalle migliori guide enogastronomiche nazionali, vero testimonial di una storia di successo del territorio (Palazzo Montereale Mantica ore 12.30).

Nel programma del pomeriggio, secondo e ultimo appuntamento con le deliziose “Sweet Masterclass” alle 16.00 a Palazzo Montereale Mantica dove il pasticciere Luca Diana, il gelatiere Luca da Fre’ e il cioccolatiere Stefano Venier avranno come ingrediente base per le loro dissertazioni, e preparazioni in assaggio, la profumatissima vaniglia.

Per la cucina salata, il percorso “Punti di vista” (alle ore 19.00, a Palazzo Montereale Mantica) propone i piatti di due chef a confronto: la giovane grintosa Marta Cesaratto di Corte Morea a Sequals e Carlo Nappo, ai vertici della cucina pordenonese dal suo Podere dell’Angelo a Pasiano di Pordenone.

Nella sezione “Né carne né pesce: la seduzione vegetale” (alle ore 19.00, a Palazzo Klefisch), i fornelli saranno riservati alla creatività di Ivan Tondat, chef di Villa Cigolotti di Vivaro, e di Martina Gorjan Sulič, titolare della Gostilna Winkler nel Collio sloveno, dove sano e biologico sono di casa.

Non mancherà a “Pordenone ArtandFood” l’attenzione agli eccellenti vini del territorio, che avranno anche un loro specifico spazio di degustazione nel chiostro del Convento di San Francesco (dalle 10 alle 18), con le postazioni delle Cantine Borgo delle Rose, Bosco Albano, Pitars e Rino Russolo. E quindi nella degustazione orizzontale di Sauvignon, curata da Consorzio DOC Friuli a Palazzo Klefisch (ore 17.00), oltre che nell’evento della “vetrina” di ConfCooperative con PordenonewithLove, che proporrà un corner sulla nuova frontiera del vino vegano (ore 18.00 a Palazzo Montereale Mantica, con la Cantina Produttori Ramuscello e San Vito).

Infine, per lasciarsi incantare dal fascino dell’arte, niente di meglio dei momenti musicali con gli artisti di Polinote al Convento di San Francesco, delle passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio curate da PromoTurismo FVG, e delle visite alle mostre in musei e gallerie comunali (PAFF Museum, Galleria Bertoja e Museo d’Arte di Palazzo Ricchieri). Presso Palazzo Montereale Mantica resta allestita la piccola, preziosa mostra di artigianato artistico realizzata in collaborazione con ConfArtigianato, con creazioni di oggetti, accessori per la moda, la cucina e l’abbigliamento.

Prenotazioni a convegni, masterclass, laboratori e degustazioni presso le sedi stesse degli eventi (fino a esaurimento posti). Programma e informazioni nel sito web: www.pordenonewithlove.it oppure nelle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood