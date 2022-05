La Mobilità in senso ampio il tema di TEDx

PORDENONE – La mobilità in tutte le sue forme è il tema che verrà sviluppato nella seconda edizione di TEDx (acronimo di Technology, Entertainment and Design) che si terrà a Pordenone sabato 14 maggio al Capitol dalle 15 alle 18.30.

Come ha sottolineato l’organizzatrice Jessica Parutto presentando TEDx nella sala dell’ex convento di San Francesco , «si tratta di un evento no profit, realizzato da un team composto interamente da volontari e caratterizzata dall’intervento gratuito degli speakers che ne abbracciano la filosofia per diffondere idee virtuose. Abbiamo anche l’obiettivo – ha proseguito – di creare un evento climate neutral: definiremo quanta CO2 emetteremo e in seguito pianteremo alberi per compensare l’anidride carbonica emessa».

L’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Alberto Parigi, ha specificato che «il Comune è partner convinto di TEDx, un’iniziativa che porta valore aggiunto alla città grazie alle idee. Il mondo – ha proseguito – è mosso dalle idee e qui si può tracciare uno scenario sul futuro grazie a un pretesto positivo come la mobilità che spazia negli ambiti più vari.

Vincente la formula dei 12 minuti perché assistiamo spesso a convegni e seminari molto lunghi che si perdono mentre questo tempo invita il relatore ad andare al cuore della questione e trasmetterla al pubblico. Insomma TEDx è un incubatore di idee e riflessioni che volge lo sguardo in particolar verso i giovani che sono alla ricerca della propria strada.

Una decina di esperti, in 12 minuti per ciascun intervento, moderati da Andrea Maggi, racconteranno le loro idee e la loro esperienza di vita trattano della mobilità all’interno del mondo delle risorse umane (HR) e di come questo sia cambiato, della mobilità nella comunicazione e il suo cambiamento, del percorso riabilitativo dei malati psichiatrici, della logistica nello spazio, della mobilità come viaggio e come rivoluzione negli spostamenti.

Altre temi riguarderanno il cambiamento della montagna legato all’impatto climatico, la mobilità sotto l’aspetto geopolitico, i nuovi modi di vivere la mobilità e l’ importanza del lavoro delle api.