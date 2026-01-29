6.1 C
La Neonis a Corno di Rosazzo per sfatare il tabù Calligaris

Aggiornato:
luca Zigiotti
luca Zigiotti

Sabato sera alle 19:00 Corno di Rosazzo, per l’arbitraggio del pordenonese Meneguzzi e del triestino Lanzolla, la Neonis chiude la tripletta di trasferte iniziata con il viaggio a Fagagna e proseguita con la vittoria tirata a San Donà di Piave. L’attende una Calligaris stabilmente nelle parti alte della classifica (sesta) e col dente avvelenato, dopo aver sfiorato il colpaccio ad Ormelle, sprecando un vantaggio di 16 punti. La buona prestazione dimostra inoltre come i collinari abbiano ben assorbito la perdita di Michael Luis, grazie all’innesto dell’ex Martinel Sacile ed ex Ubc Trevisini.

Corno di Rosazzo evoca oltretutto cattivi ricordi per le Aquile, che nel primo anno di C furono battute entrambe le volte dai friulani, subendo soprattutto in trasferta la fisicità dei friulani. Il match d’andata (71-59 per la Neonis) testimonierebbe che non è così, ma in casa la Calligaris si trasforma (5-2 il bilancio).

Il match con Corno sarà il primo di quattro trasferte, dove la Neonis si misurerà con le dirette avversarie per la promozione (Ormelle, Cordenons e Caorle le altre): una serie di scontri che giungono a puntino per prepararsi in vista dei playoff.

