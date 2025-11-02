16.1 C
La Neonis festeggia Halloween rifilando un + 30 all’Humus Sacile

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Dalla trasferta di Halloween le Aquile tornano con il sacco bello pieno di dolci: vittoria importante, gioco ulteriormente migliorato e primato in classifica consolidato.

Ciò che ha impressionato del match contro l’Humus (al di là della solita difesa capace di tenere l’attacco liventino 25 punti sotto media) è stata la crescente consapevolezza che la Neonis ha dei propri mezzi. Pronti via, ed è gia +8 dopo 4’, con due bombe di capitan Brusa; poi la difesa, guidata da un monumentale Bovo, mantiene senza ansie il vantaggio. Nel secondo quarto un altro break porta le Aquile sul 38-26, prima che il consueto “riposino” prima dell’intervallo lungo riporti l’Humus sotto la doppia cifra.

E quando ad inizio terzo periodo il gioco si aggroviglia, basta che coach Brecciaroli estragga dal cilindro la “freccia nera” Maralossou per propiziare il ko: 9-2 di parziale e vantaggio schizzato a +15. Game set and match.

Nell’ultimo periodo, largo agli Aquilotti. A 5’ dalla sirena entrano in campo i ragazzini delle giovanili, ma l’intensità non scende, anzi: con loro in campo il vantaggio cresce fino al +30 finale.

Sì, la strada è quella giusta, ma bando agli entusiasmi: sabato ci aspetta un altro GPM, la gara con Ormelle, una delle grandi favorite per la promozione in B.

HUMUS SACILE – NEONIS BASKET 47-77

Parziali 13-20| 29-38| 41-53

HUMUS SACILE: Johnson 2, Da Ros, Vendramelli 9, Gri, Di Prampero 9, Tidona 5, Ripa 14, Cantoni 2, Cauz, Bertola 4, Colomberotto, Zoldan 2. All.: Gri

NEONIS BASKET Brusamarello 12, Maluta 3, Scarpis 2, Maralossou 15, Crestan 3, Bovo 8, Righetti 9, Fioraliso 2, Margoni 4, Kuvekalovic 13, Piarchak 5, Mosconi 1. All. Brecciaroli

Arbitri: Gorza di Gorizia e Luchesi di Trieste.

Note: Nessun uscito per 5 falli. Tecnico a Vendramelli (Humus)

