“La rete che protegge”, tutela della donna: convegno al Mantica l’11 maggio

PORDENONE – La Camminata per la Vita prosegue il suo cammino, in questa speciale occasione, grazie a Confartigianato Donne Impresa Pordenone che ha organizzato un importante evento dedicato alla prevenzione e alla tutela della donna, dal titolo “La rete che protegge”.

L’evento/conferenza si svolgerà lunedì 11 maggio al Palazzo Montereale Mantica in C.so Vitt. Emanuele II a Pordenone a partire dalle ore 18.00 con la presenza dell’Assessora alle Politiche sociali, Welfare, Salute, Disabilità, Pari Opportunità e Politiche europee del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci, della Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità del FVG Dusy Marcolin e del Consigliere Regionale FVG, Presidente della III Commissione Consiliare Carlo Bolzonello.

La Presidente del Movimento Donna Impresa della Provincia Donatella Bianchettin che ha organizzato il tutto con grande passione, sarà accompagnata nella presentazione da Wanes Granzotto ideatore de La Camminata per la Vita e da Monia Montechiarini, giurista, docente, scrittrice, esperta dei diritti umani nella storia, che sarà anche la moderatrice dell’incontro.

Interverranno due ospiti molto importanti per i temi trattati e le preziose informazioni che ci daranno in qualità di relatori:

– Avv. Rosanna Rovere Presidente della Federazione Camere Civili del Triveneto, Presidente del Rotary Club Maniago-Spilimbergo, specializzata negli aspetti giuridico-legali relativi alla violenza di genere.

– Dott. Massimo Pascottini Commissario Capo di Polizia Locale, Docente della Scuola di Polizia Locale della Regione FVG e Vice Comandante della Comunità di Montagna della Carnia che ci parlerà del Codice Rosso: prevenzione, intervento e tutela delle vittime.

L’evento si concluderà con un momento conviviale e un brindisi gentilmente offerto e curato dalla Cantina Pitàrs di San Martino al Tagliamento, con la presenza di Nicola Pittaro che fin da ora ringraziamo.

Si ringraziano inoltre per il fondamentale patrocinio e supporto:

– Comune di Pordenone

– Commissione Pari Opportunità Donna

– Confartigianato Donne Impresa Pordenone

– Unione Artigiani Pordenone Confartigianato imprese

– Rotary Club di Maniago Spilimbergo

Le eventuali donazioni che saranno raccolte durante la serata saranno interamente devolute a favore degli orfani minori delle vittime di femminicidio del Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso è libero ma si richiede la conferma di partecipazione attraverso:

mail [email protected]

oppure WhatsApp 348 5935452