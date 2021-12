La Storica Società Operaia festeggia anniversario fondazione l’8 dicembre

PORDENONE – Sono 155 gli anni che la Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone traguarderà quest’anno, l’8 dicembre.

Lo storico sodalizio fondato nel 1866, che come presidente onorario ebbe Giuseppe Garibaldi, celebrerà l’anniversario di fondazione mercoledì 8 dicembre alle 11. Nell’occasione si riunirà in via straordinaria il consiglio allargato convocato dal presidente del sodalizio Mario Tomadini, e interverrà anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

Sarà un momento di celebrazione della lunga storia dell’associazione che in questi 155 anni ha saputo accompagnare i più grandi cambiamenti e sviluppi della società civile, sempre all’insegna dello spirito solidale e mutualistico, “ininterrottamente sociale dal 1866”.

Sarà anche l’occasione per commemorare Rosa Saccotelli Pavan, amata presidente dell’Operaia deceduta lo scorso settembre, prima presidente donna e anima dell’associazione di cui ha fatto parte per oltre quarant’anni, dapprima come volontaria, poi ricoprendo tutte le cariche associative in qualità di Consigliera, vicepresidente e infine presidente.