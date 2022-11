L’autoemoteca entra alla Caserma Mittica

PORDENONE – Prima donazione collettiva di sangue con autoemoteca alla caserma Mittica di Pordenone. A promuoverla è stato il generale di Brigata, Marco Longo, a un mese e mezzo da che è diventato comandatedella132a BrigataCorazzataAriete.

«Quando è prevista la prossima donazione collettiva?». Questa è stata una tra le prime domande che il comandante ha posto ai suoi subalterni; dopodiché si è subito attivato, affinché il dono del sangue sia promosso in modo periodico anche tra i circa 400 militari della Mittica.

Da anni, il generale Longo è donatore di sangue ed è profondamente convinto che questo gesto, volontario e gratuito, sia un dovere civile di ogni persona e un dovere morale soprattutto per un soldato che fa della solidarietà nei confronti della popolazione la sua missione principale.

Con questo spirito, il comandante ha voluto inaugurare una collaborazione con l’Associazione provinciale Friulana Donatori di Sangue, Afds Pordenone, che lunedì 14 novembre ha tenuto la prima donazione collettiva organizzata all’interno della caserma Mittica.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai militari: hanno dato la loro disponibilità in 41, tra donatori periodici e nuovi iscritti Afds, di cui 24 hanno donato in caserma, mentre gli altri prenderanno appuntamento presso i Centri trasfusionali del territorio.

Per l’Afds era presente il presidente provinciale Mauro Verardo, che ha ringraziato per «la grande disponibilità dimostrata da parte del comandante e per la generosità dei militari nel donare». Con lui c’era anche il consigliere provinciale, Mauro Strasorier. L’autoemoteca è stata organizzata anche grazie alla Protezione civile regionale che ha fornito il generatore per alimentarla.

Il personale sanitario ha iniziato a operare dopo l’Alzabandiera, accogliendo come primo donatore proprio il generale Longo. «Provengo da quattro anni trascorsi al Quirinale con il ruolo di assistente militare e aiutante di campo per l’Esercito del Presidente della Repubblica – ha raccontato il comandante – e lì le donazioni collettive con autoemoteca sono una prassi oramai consolidata. Ho perciò voluto promuovere la donazione di sangue, a titolo volontario, anche tra i miei soldati accogliendo in caserma l’autoemoteca dell’Afds.

Lo ritengo uno strumento pratico per quanti vorrebbero donare, ma magari faticano a trovare il tempo, che spero sensibilizzi quanti ancora al dono del sangue non ci hanno pensato». Da donatore occasionale nel passato, il comandante da quattro anni dona periodicamente e, in collaborazione con l’Afds Pordenone, d’ora in poi farà dell’autoemoteca un appuntamento fisso all’interno della Mittica, due volte all’anno.

«Avendo quasi sempre operato nell’ambito della cooperazione civile e militare, anche con il ruolo di comandante del Multinational Cimic Group, il reparto multinazionale interforze di stanza a

Motta di Livenza – ha sottolineato il comandante – sono particolarmente sensibile a tutti gli aspetti della solidarietà. È un approccio alla vita che condivido anche in famiglia e che non mancherò di promuovere nel lavoro attraverso iniziative come queste che ci consentono come Esercito di integrarci maggiormente con il territorio e con la popolazione che siamo chiamati a servire. Donare sangue non costa nulla, ma per quanti hanno bisogno, e sono davvero molti, è un gesto che fa una enorme differenza».