L’avvocato Giancarlo Zannier presidente della Corte federale di Roma

PORDENONE – E’ di questi giorni la notizia che l’avvocato Giancarlo Zannier, è stato nominato Presidente della Corte Federale e della Corte Sportiva d’appello di Roma. Sono questi gli organi di Giustizia aventi la giurisdizione nell’ambito dell’ordinamento sportivo su tutto il territorio nazionale nei confronti delle società affiliate e dei tesserati praticanti le attività sportive del judo, della lotta, del karate e di tutte le arti marziali riconosciute dal Comitato Olimpico Italiano attraverso la Federazione italiana FIjlkam.

Il compito della Corte d’appello è quello di emettere sentenze definitive nei procedimenti promossi per l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo a tutela del fair play in opposizione ad ogni specie di frode sportiva, di illecito sportivo, diretta a contrastare l’uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, il tutto per una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive.

La Corte di Giustizia è composta dal presidente, da 5 giudici effettivi e da due giudici supplenti scelti fra gli avvocati, i magistrati ed i docenti di diritto di tutta Italia in possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo con una pluriennale esperienza professionale. Rimarrà in carica sino al termine del quadriennio olimpico per cui i membri scadranno del 2024 e giudica in ultima istanza agendo quale Corte Sportiva avverso le sentenze del giudice sportivo e quale Corte federale avverso le decisioni del Tribunale federale.

L’avvocato Zannier, di origine spilimberghese, dopo gli studi universitari a Padova e la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato la sua professione di avvocato, a Pordenone, nello studio che ha rappresentato la più antica associazione professionale della provincia.

Grande appassionato di sport è esperto di diritto sportivo, ricoprendo la carica di Componenti della Corte federale di Appello della FIJlkam di cui dal 2015 è divenuto presidente f.f. e della Corte federale di Appello e della Corte sportiva di appello.

E’socio fondatore del Centro studi diritto e medicina dello sport, costituito il 30 maggio 2016 con sede in Roma. E’stato presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pordenone dal 2010 al 2015. Nell’anno 2016 ha conseguito la toga d’oro. Dall’anno 2020 è componente del Consiglio giudiziario della corte d’appello di Trieste.

Paola Dalle Molle