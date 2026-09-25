L’economia accelera, ma l’inflazione non molla: la nuova sfida per le banche centrali

Dall’Europa agli Stati Uniti arrivano segnali di una crescita più resistente del previsto. L’intelligenza artificiale sostiene investimenti e produttività, mentre lo shock energetico continua però ad alimentare l’inflazione. Per BCE e Federal Reserve il percorso dei tassi resta quindi tutt’altro che semplice.

L’economia mondiale continua a sorprendere per la sua capacità di resistere agli shock. Nonostante le tensioni geopolitiche, l’aumento dei prezzi dell’energia e tassi d’interesse tornati su livelli elevati, gli ultimi indicatori mostrano un’attività economica complessivamente più solida di quanto si potesse immaginare soltanto qualche mese fa.

È una situazione apparentemente positiva, ma che presenta un paradosso: più l’economia si dimostra resistente, più difficile diventa per le banche centrali riportare rapidamente l’inflazione verso il 2%.

L’Europa mostra segnali di ripresa

I dati più recenti sull’area euro indicano un miglioramento dell’attività economica. Nel secondo trimestre il PIL dell’Eurozona è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Le prospettive rimangono sostenute dalla ripresa dei redditi reali, da un mercato del lavoro ancora solido e dall’aumento degli investimenti pubblici.

All’interno dell’Europa spicca la Spagna, il cui PIL nel secondo trimestre è cresciuto dello 0,7% su base trimestrale, sostenuto soprattutto dalla domanda interna.

Segnali incoraggianti arrivano anche dagli indici PMI. L’attività del settore privato dell’Eurozona ha accelerato a settembre, raggiungendo i livelli più elevati degli ultimi 41 mesi. Anche la Francia ha registrato l’espansione più sostenuta degli ultimi 25 mesi, mentre in Germania la crescita del settore privato ha accelerato.

La situazione tedesca rimane però contraddittoria. Se da una parte gli indicatori sull’attività economica stanno migliorando e gli istituti economici hanno rivisto al rialzo le prospettive di crescita per il 2026 e il 2027, dall’altra la fiducia dei consumatori ha registrato un deterioramento superiore alle attese, penalizzata soprattutto dall’aumento dei costi energetici.

Anche il credito continua a rappresentare un elemento da osservare. I prestiti alle imprese dell’Eurozona mostrano un leggero rallentamento, segnale che condizioni finanziarie restrittive continuano a farsi sentire sull’economia reale.

Stati Uniti: l’economia corre ancora

Se l’Europa sorprende positivamente, dagli Stati Uniti arrivano segnali ancora più forti.

Gli ultimi indicatori sull’attività economica mostrano un’espansione ai livelli più elevati degli ultimi cinque anni. L’economia americana continua quindi a dimostrare una notevole capacità di crescita nonostante il livello elevato dei tassi d’interesse.

Ma è proprio qui che emerge il problema.

Le imprese americane segnalano contemporaneamente un aumento delle pressioni sui costi, alimentate dall’energia, dai trasporti e da una domanda ancora molto sostenuta.

L’economia statunitense si trova quindi in una situazione particolare: cresce, continua a creare occupazione e investe, ma contemporaneamente genera nuove pressioni inflazionistiche.

Per la Federal Reserve significa avere meno spazio per rendere rapidamente meno restrittiva la politica monetaria.

L’intelligenza artificiale diventa un fattore macroeconomico

C’è poi un elemento nuovo che sta assumendo un peso sempre maggiore: l’intelligenza artificiale.

Non stiamo più parlando soltanto di una rivoluzione tecnologica o finanziaria. Gli investimenti legati all’IA stanno diventando abbastanza grandi da influenzare direttamente crescita economica, investimenti delle imprese, produttività e commercio internazionale.

L’OCSE sottolinea come i forti investimenti nell’intelligenza artificiale stiano contribuendo a sostenere la crescita mondiale nonostante lo shock energetico. Secondo le sue ultime previsioni, l’economia globale dovrebbe crescere del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027.

Anche il governatore della Bank of England Andrew Bailey ha sottolineato un aspetto particolarmente interessante: l’IA potrebbe rappresentare uno shock positivo dal lato dell’offerta.

Il concetto è importante. Se l’intelligenza artificiale consentirà alle imprese di produrre di più utilizzando in maniera più efficiente capitale e lavoro, potrà aumentare la produttività e quindi la capacità potenziale dell’economia.

In altre parole, l’IA potrebbe permettere all’economia di crescere più velocemente senza necessariamente generare la stessa quantità di inflazione.

Esiste però anche l’altra faccia della medaglia. Nel breve periodo gli enormi investimenti in data center, semiconduttori, infrastrutture ed energia aumentano la domanda di capitale, elettricità e risorse. Il boom dell’IA può quindi sostenere la produttività nel lungo periodo ma, contemporaneamente, contribuire alla forza della domanda nel breve.

Energia: la variabile che può cambiare tutto

Il grande elemento di incertezza rimane l’energia.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno prodotto un nuovo shock sui prezzi di petrolio e gas. Negli ultimi giorni il greggio ha però mostrato segnali di raffreddamento sulle aspettative di possibili progressi diplomatici, mentre anche il gas europeo ha registrato una settimana negativa.

È una buona notizia, ma è ancora troppo presto per parlare di normalizzazione.

L’economia mondiale ha finora assorbito lo shock meglio del previsto grazie all’utilizzo di rotte alternative, alle scorte strategiche, all’aumento della produzione in altre aree del mondo e a una domanda petrolifera cinese più debole.

Questi ammortizzatori, tuttavia, non sono illimitati.

Ed è proprio l’inflazione energetica ad aver modificato nuovamente lo scenario delle banche centrali.

BCE: le decisioni si prenderanno riunione per riunione

Per la BCE il quadro resta particolarmente delicato. Da una parte l’economia dell’Eurozona mostra segnali di miglioramento; dall’altra le pressioni provenienti dall’energia possono mantenere l’inflazione sopra l’obiettivo più a lungo.

Christine Lagarde ha cercato di ridimensionare le aspettative del mercato su una sequenza automatica di rialzi dei tassi. Anche altri esponenti della BCE hanno ribadito che le decisioni verranno prese riunione per riunione, sulla base dei dati disponibili.

Questo significa che nei prossimi mesi l’attenzione sarà concentrata soprattutto sull’evoluzione dei prezzi energetici, dei salari, dell’inflazione di fondo e delle aspettative delle famiglie e delle imprese.

Anche l’oro sente il peso dei tassi

Il nuovo scenario monetario sta producendo effetti anche sui mercati finanziari.

L’oro, dopo la forte corsa precedente, ha perso terreno nelle ultime sedute. Il rafforzamento del dollaro e soprattutto la prospettiva di tassi americani elevati più a lungo riducono infatti l’attrattività relativa del metallo prezioso, che non offre interessi o cedole.

È un buon esempio di quanto velocemente possa cambiare la percezione degli investitori: inflazione e tensioni geopolitiche tendono normalmente a sostenere l’oro, mentre tassi reali più elevati e un dollaro forte esercitano l’effetto opposto.

Anche Bitcoin continua a muoversi in una fase di consolidamento, dopo la forte volatilità delle settimane precedenti, con gli investitori che osservano soprattutto l’evoluzione della liquidità e delle aspettative sui tassi americani.

Una crescita resistente, ma con un prezzo da pagare

Il quadro che emerge dagli ultimi dati è quindi meno negativo di quanto le tensioni geopolitiche avrebbero potuto far immaginare.

Europa e Stati Uniti continuano a crescere, il mercato del lavoro rimane complessivamente resistente e gli investimenti nell’intelligenza artificiale stanno creando un nuovo motore per l’economia mondiale.

Il vero nodo dei prossimi mesi sarà però l’inflazione.

Per anni i mercati hanno ragionato soprattutto su quando le banche centrali avrebbero iniziato a ridurre i tassi. Oggi la domanda sta cambiando: quanto a lungo dovranno rimanere elevati i tassi se crescita, investimenti e occupazione continueranno a dimostrarsi così resistenti?

La buona notizia è che l’economia mondiale sta mostrando una capacità di adattamento superiore alle attese.

Quella meno favorevole è che una crescita più forte, accompagnata da energia costosa e nuove pressioni sui prezzi, potrebbe rendere la battaglia contro l’inflazione più lunga del previsto.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it