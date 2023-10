L’eleganza dei Sauvignon friulani appassiona i winelover

PORDENONE – Domenica 15 ottobre in occasione di Pordenone Art and Food, una sala gremita di appassionati e winelover ha visto presentare da Stefano Trinco Presidente del Consorzio Doc Friuli VeneziaGiulia e da Maria Teresa Gasparet sommelier, uno dei vitigni più prodotti al mondo: il Sauvignon.

Originario della Francia dove viene allevato nell’area del Bordeaux, della Loira e della

Languedoc Roussillon, è presente in 30 stati nel mondo: Italia, Spagna, Cile, Romania,

Nuova Zelanda, solo per citarne alcuni, esprimendo in ciascuna area le peculiarità del vitigno ma soprattutto del territorio.

In Italia ha continuato Gasparet, si produce nel nord est, in Alto Adige, nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia.

La degustazione “Nobilissimo Sauvignon ” ha visto in degustazione cinque espressioni di

Sauvignon prodotte nella destra Tagliamento.

Una zona caratterizzata dalla presenza

come nelle Graves francesi, di suoli sassosi capaci di incamerare di giorno il calore del

sole e di rilasciarlo di notte, un ambiente in cui le notevoli escursioni termiche giorno-notte conferiscono ai vini aromi e profumi e in cui i terreni magri donano ai vini una sraordinaria eleganza.

Le cantine coinvolte nella degustazione, Cabert (con i vigneti del spilimberghese), Piera 1899 e I Magredi, hanno presentato i vini dell ‘annata 2022 mentre la Cantina di Rauscedo l’annata 2021 e la cantina Pitars la 2018 a testimoniare come questo vitigno possa sostenere lunghi invecchiamenti.

Una degustazione che ha colpito i partecipanti per la grande finezza ed eleganza dei vini prodotti nell’area del Pordenonese.