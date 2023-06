L’estate della Musica: Pordenone Live e Blues Festival

PORDENONE – Sono state presentate nella sala Consiliare del Comune di Pordenone due importanti rassegne estive, Pordenone Live e Pordenone Blues Festival:

«Torna l’estate dei grandi concerti a Pordenone –promette l’assessore alla Cultura del comune di Pordenone Alberto Parigi-, in cui la città e il suo grande parco si confermano palcoscenico della musica e dell’intrattenimento di giovani e meno giovani, con leggende della musica rock internazionale e giovani star che alle vecchie generazioni diranno poco, ma che confermano il ruolo che Pordenone si è ripresa, quello di punto di riferimento nazionale della musica».

Pordenone punta in modo particolarmente forte su una vocazione musicale consolidata, formata da decine di festival nazionali e internazionali. Uno spazio nel cuore della città, ripensato in questa funzione, è quello del parco di San Valentino, che ospiterà un mix di concerti di star e icone della scena rock mondiale e dei cantanti più in voga del panorama pop rap italiano, amati da giovani e giovanissimi.

«Rassegne poliedriche –continua Parigi- che uniscono ricercatezza a iniziative più pop, per venire incontro ad ogni gusto e a tutte le età.

A dispetto delle sue piccole dimensioni, infatti, Pordenone propone un’offerta culturale incredibile, soprattutto a livello musicale, con l’aggiunta di un’ospitalità che in corrispondenza degli eventi si amplia, con negozi e musei che rimangono aperti anche la sera per alcuni Giovedì sotto le stelle».

Il Pordenone Blues Festival vedrà l’avvicendarsi di leggende della musica mondiale come Deep Purple (30 giugno), Cult (1° luglio), The Stranglers + Buzzcock (2 luglio), Airbourne + Royal Republic (4 luglio) e Norman Beaker (5 luglio). Il festival sarà anticipato quest’anno da una preview d’autore: al Bar Posta domenica 25 giugno alle ore 21:30 ci sarà Gavin Holligan in concerto ad ingresso gratuito.

Famoso calciatore professionista inglese e uno degli otto artisti inglesi ad essere stato incluso nella Blues Hall of Fame come “Legendary Blues Artist from England”, è un talento che si è dedicato totalmente alla musica finendo ad esibirsi assieme a Stevie Wonder, Jocelyn Brown, Aswad e Floetry.

Andrea Mizzau, presidente del Pordenone Blues Festival: «In questa 32^ edizione abbiamo uno straordinario cartellone con artisti di fama internazionale e band che hanno letteralmente scritto la storia della musica, come i Deep Purple e i leggendari Cult. Con il Blues Festival la città si animerà di musicisti e artisti provenienti da tutto il mondo per ascoltare buona musica sorseggiando un buon vino del nostro territorio.

Per tutta la settimana, i bar e i ristoranti della città identificati dalle bandiere del Festival esposte all’esterno, diverranno “Bar Blues” e “Osterie Blues” e proporranno una ricca degustazione di specialità friulane, con decine di musicisti di strada che si esibiranno gratuitamente, allietando piazze e strade.

Corollario delle serate estive diffuse, infatti, sarà anche quest’anno il “Blues on the Road” che giovedì 6 luglio dalle 18:00 coinvolgerà locali e attività commerciali del centro aperti per l’occasione e che ogni anno riscuote sempre più successo e più richieste di adesione. La città si trasformerà in una sorta di French Quarter di New Orleans: musica live con 26 concerti, dj set, spettacoli dal vivo e tante sorprese».

Dopo il successo della prima edizione, l’estate musicale della città di Pordenone potrà contare nuovamente sugli eventi di Pordenone Live 2023, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino con un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale.

Ad aprire questa seconda edizione il 18 luglio sarà il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionale Silent Bob, pronto a presentare, assieme al geniale produttore Sick Budd, il suo “Habitat Cielo Tour”.

Il secondo appuntamento del calendario vedrà in programma il live di un altro big della musica rap italiana, Emis Killa, che porta in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Summer Tour 2023” con tutti i successi che hanno fatto la fortuna di album come “L’erba cattiva” e “Mercurio”, consacrandolo star assoluta del rap italiano.

Nome attesissimo del festival è poi senza dubbio Tananai, sul palco anche lui in esclusiva regionale il 21 luglio. Il cantautore milanese, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo con la canzone “Tango”, proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi, canzoni che lo hanno reso una delle proposte musicali più innovative degli ultimi anni.

A chiudere il programma, domenica 23 luglio, con una grande festa a ingresso libero, ci penseranno dalle 20:00 gli speaker e i dj di Radio Piterpan, nell’evento “Arriva il Branco”, format live che regala musica, ballo, visual e tanto divertimento per tutti.

Prende la parola Loris Tramontin, presidente di Azalea Promotion e organizzatore di Pordenone Live: «Abbiamo scelto anche in questa seconda edizione un’offerta musicale assolutamente giovane, capace di far confluire in città e in regione un pubblico diverso dal solito, appassionato di musica rap, trap e pop.

Credetemi, non è facile lavorare con questi artisti! Vivono esattamente con la stessa filosofia con cui cantano e si esibiscono, ma abbiamo fatto un grande lavoro per metterli insieme e fare di Pordenone il palco dei giovani e delle hit in cima alle classifiche».

Commentando l’eccezionale offerta culturale dell’Estate a Pordenone, che subentra senza soluzione di continuità al successo della Primavera appena conclusa, il sindaco Alessandro Ciriani non può esimersi dal ribadire ciò che già ha sottolineato l’assessore Parigi: «Il Comune ha coordinato un lavoro enorme, mettendo in rete associazioni, organizzatori, partner privati e pubblici, per assicurare alla città e a tutti i suoi cittadini un’offerta variegata, ricca e plurale, degna di realtà abitative ben superiori alla sua e con mezzi non certo limitati.

Voglio sottolineare che questa amministrazione non “crea” eventi come fosse una “fabbrica”, ma crede e scommette nelle realtà e nelle persone che si impegnano per avere una città viva, bella, pulita, accogliente e che offra cultura e intrattenimento.

Il nostro compito è quello di dar loro voce, a beneficio di tutti. Chiediamo quindi uno sforzo agli organizzatori degli eventi ma anche e soprattutto ai media, per accendere questa Estate di musica e cultura e chiudere la bocca alle polemiche.

Il dinamismo di questa città va messo in luce, va sottolineato ed amplificato, affinché rafforzi l’immagine stessa di Pordenone, produca turismo, occupazione e crei un sempre più importante tessuto di relazioni.

Le polemiche sono solo sterili e ingiuste, vanno a dequalificare e offendere non tanto noi, ma soprattutto le associazioni, i volontari, coloro che si impegnano anima e corpo nel realizzare tutto l’anno il programma di offerta culturale di Pordenone e, non ultimo, i cittadini, destinatari delle proposte, che ci chiedono a gran voce sempre maggiore dinamismo».

Attraverso la collaborazione tra il Comune, l’assessorato ai trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia, in occasione dei concerti anche quest’anno saranno messi a disposizione dei treni e bus aggiuntivi nelle tratte ferroviarie Udine-Pordenone e Pordenone-Treviso, per agevolare la ripartenza a concerto concluso.

Per informazioni dettagliate si potrà consultare il sito del Comune alla pagina dedicata www.estate.comune.pordenone.it