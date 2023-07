Lions Club Pordenone Host dona 6 mila euro a due realtà benefiche della città

PORDENONE – Questa mattina, 18 luglio, il presidente del Lions Club Pordenone Host Romano Castelletto assieme a Gianfilippo Renzetti del medesimo sodalizio hanno incontrato il sindaco Alessandro Ciriani per formalizzare la consegna di due importanti somme a favore di realtà benefiche della nostra città. Tutto è partito dallo spettacolo a di beneficienza Musicabaret “Stranvarietà” che si è svolto il 29 aprile al Teatro Verdi con il patrocinio del Comune di Pordenone.

Durante la serata furono raccolti circa 6 mila euro, che oggi sono stati così ripartiti: 4.000 € a don Flavio Martin, responsabile delle Caritas cittadine, che con questa cifra provvederà al sostegno delle famiglie bisognose della nostra città, e 2.000 € a Tullio Frau, presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità di Pordenone per l’acquisto di nuove apparecchiature e per le spese di manutenzione del camper laboratorio oftalmico che l’Agenzia ha ricevuto in dono alcuni anni or sono proprio dal Lions Club Pordenone Host.

​

Questo sodalizio è stato fondato nel 1958 e, da allora, si adopera a favore della comunità, incarnando il motto “We serve”: noi serviamo. In passato la sua azione si è rivolta a sensibilizzare l’istituzione della Provincia di Pordenone, a sostenere il restauro di opere d’arte quali il portale della chiesa del Cristo, di un crocifisso in madreperla del Museo Diocesano di Pordenone o di un quadro nella chiesa di Cimolais. Ora si dedica prevalentemente al sociale, contribuendo a migliorare la salute e il benessere di tutti, supportando le persone bisognose attraverso servizi umanitari, incoraggiando la pace e la comprensione fra i popoli e promuovendo eventi culturali e convegni su varie tematiche.

​In quest’ultimo anno il Lions Club Pordenone Host ha svolto varie attività in stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune, donando pacchi alimentari alla San Vincenzo de’ Paoli, raccogliendo occhiali usati, realizzando delle collette alimentari anche a sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal sisma.

Inoltre ha organizzato un ciclo di lezioni sulla prevenzione dei tumori giovanili nelle scuole secondarie di secondo grado, un torneo di golf/tennis il cui ricavato è andato al reparto di pediatria oncologica del CRO di Aviano ed un convegno sulle disabilità visive.

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani:

«Ringrazio questo sodalizio per l’importante supporto che dà alla nostra città, contribuendo a rafforzare la rete di protezione sociale che fa capo al Comune che, senza la presenza di associazioni come il Lion Host, incontrerebbe una situazione di certo più difficile. Questo dimostra come la comunità, quando si organizza su obiettivi importanti, riesce ad ottenere risultati assolutamente apprezzabili».

​

Dichiara il presidente Romano Castelletto: «Confidiamo nella disponibilità del Teatro Verdi anche per il prossimo anno lionistico, in modo da poter raccogliere fondi per continuare la nostra opera di sostegno alle persone e alle famiglie disagiate del nostro territorio».