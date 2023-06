Lions club Pordenone Naonis: Marco Buttazzi nuovo presidente

PORDENONE – Nell’accogliente cornice della Società Operaia di Pordenone si è svolto il passaggio del martello del Lions club Pordenone Naonis, evento che sancisce ufficialmente il passaggio delle consegne tra la presidente 2022-2023 Fabia Panfilo e il nuovo presidente Marco Buttazzi.

Presenti il prefetto Domenico Lione, l’assessore ai servizi sociali Guglielmina Cucci, il presidente del Consiglio comunale Pietro Tropeano, la presidente dei Lions della provincia Elis Fusari e i vari rappresentanti di diverse associazioni di volontariato, gli amici Lions e la pianista Federica Fioret che con le sue note ha dato vita a melodie capaci di incantare gli ascoltatori.

La presidente uscente ha ripercorso i dodici mesi appena conclusi attraverso un bilancio delle attività svolte su diverse aree: offrire iniziative culturali ed educative, garantire un’alimentazione sana fornendo cibo sia attraverso la raccolta alimentare che attraverso la donazione di buoni spesa, salvare la vista attraverso le donazioni degli occhiali usati, aiutare i giovani, sostenere iniziative nazionali e internazionali attraverso la ricerca di fondi.

Progetti svolti con lo spirito di una vera collaborazione con istituzioni e non, insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni di volontariato Ensemble Fadiesis, Ensemble Armonia, al Coro Primo Vere, alla Compagnia Erredanza, ai sostenitori Coop Alleanza 3.0, CiviBank Sparkasse, Vestire Sorelle Ramonda, Realcable, Musicacatelli, Associazione Familiari diabetici e associazione Socioculturale alle Grazie”.

Ha ricordato in particolare l’impegno verso i rifugiati ucraini accolti a Pordenone, offrendo loro assistenza umanitaria, fornendo cibo, indumenti e qualche momento piacevole.

Ha sottolineato anche il grande afflusso di pubblico e la generosità del Galà di Musica e Solidarietà -Cinema: emozioni in musica, realizzato nel Teatro G. Verdi di Pordenone.

“Un esempio di lavoro di squadra a favore della solidarietà coordinato dalla presidente del club Satellite Musica per la solidarietà Patrizia Avon – ha affermato Fabia Panfilio -, dove il ricavato della serata è stato dedicato a sostenere l’acquisto di buoni spesa per le famiglie in difficoltà con figli minori, selezionate dal Servizio sociale del Comune di Pordenone”.

Ha illustrato un susseguirsi di eventi svolti: dalla mostra fotografica di Aldo Missinato nell’Ospedale Civile di Pordenone, alla messa in sicurezza di due opere del pittore Grassi, alla mostra di arte contemporanea di Stefano Jus alla scala del Bovolo a Venezia, ad aver contributo ai laboratori artistici di Verdarte on the air 2023, al convegno Creatività e coraggio, imprese femminili e sostenibilità nella Chiesa di San Francesco, al meeting Iran: diritti umani violati, alla proiezione del film Un giorno e una notte che ha coinvolto gli studenti di tre scuole superiori per affrontare il tema della cecità, dell’integrazione e della solidarietà , alla partecipazione del Progetto Brasile in collaborazione con i Lions della zona, ad aiutare con un contributo la gente dell’Emila Romagna colpita dall’alluvione, alla raccolta dei rifiuti in una area naturalistica e preziosa come i Magredi accompagnati da Sergio Vaccher.

La presidente uscente ha fatto presente anche dell’assegnazione al socio Renato Canizzaro del Premio Award New Voices per meriti realizzati nell’ambito della medicina oncologica e di aver conferito le onorificenze Melvin Jones Fellows alla socia Silvia Masci e al fotografo Sergio Vaccher.

Ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di un grande lavoro di squadra a favore della propria comunità.

“Vale la pena – ha concluso Fabia Panfilio – lavorare tutti insieme perché le capacità e le diversità degli altri ci arricchiscono. Ora auguro al presidente e a tutto il club un anno pieno di successi e realizzazioni. Permettetemi di ringraziare in particolare Patrizia Avon e Maria Grazia Formentini per il loro valido supporto offerto”.

Il presidente incoming Marco Buttazzi, – ha comunicato – “Il programma lo illustrerò a settembre dopo averlo condiviso con il consiglio direttivo, vi presento invece la nuova squadra: Fabia Panfilio, Louis Hazen, Maria Grazia Formentini, Vera Casagrande, Luca Licata, Giovanni Muzzatti, Silvia Masci e il neo presidente del club Satellite Musica per la solidarietà Marco Galvi .

“Il club Satellite, – ha concluso Galvi – continuerà a trasferire la passione per la musica ai giovani e non solo con il solito spirito di solidarietà”.