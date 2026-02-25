12.6 C
Pordenone
mercoledì , 25 Febbraio 2026
“Lo Sbaracco”, sabato 28 febbraio il grande fuoritutto di fine stagione nel Pordenonese

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Tutto pronto per “Lo Sbaracco”, il tradizionale appuntamento di fine stagione dedicato al commercio di vicinato, in programma in un’unica data sabato 28 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Pordenone e dall’associazione Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io), coinvolgerà quattro comuni del territorio: Pordenone, Cordenons, Roveredo in Piano e Sacile.

A Pordenone saranno oltre venti le attività commerciali protagoniste dell’evento: negozi e boutique allestiranno tavoli espositivi all’esterno, lungo corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi, trasformando il centro in una grande vetrina a cielo aperto. Positivo anche il riscontro negli altri comuni: numerose le adesioni a Cordenons, partecipazioni confermate a Sacile e, per la prima volta, l’ingresso di Roveredo in Piano, dove una ventina di attività hanno deciso di aderire.

“Lo Sbaracco” si presenta come un vero e proprio “saldo dei saldi”: sconti fino all’80% su abbigliamento, arredo, oggettistica, accessori, pelletteria e calzature, con la possibilità per i clienti di dare anche uno sguardo in anteprima alle nuove collezioni primavera-estate. A Roveredo in Piano, inoltre, l’iniziativa si estende anche ai servizi, coinvolgendo ristoranti, bar, centri estetici, cartolerie e fiorerie.

Dopo il successo dell’edizione estiva dello scorso settembre, l’appuntamento invernale conferma un format capace di attrarre cittadini e visitatori, rilanciando il commercio di prossimità come valore economico e sociale per il territorio.

«È una manifestazione che negli anni ha continuato a crescere, partendo da Pordenone e ampliandosi grazie all’interesse di altri comuni come Cordenons e Sacile, a cui quest’anno si è aggiunto anche Roveredo in Piano», sottolinea Federico Ingargiola, presidente di Sviluppo e Territorio. «Per le attività commerciali rappresenta un momento importante: segna la conclusione dei saldi e offre un’ulteriore opportunità di incasso, fondamentale per i conti e per liberare il magazzino dall’invenduto. La formula piace molto: uscire in strada con i prodotti è qualcosa di diverso dall’usuale e viene apprezzato dai clienti. Speriamo sia anche un buon viatico per la presentazione delle collezioni primavera-estate, che già compaiono in molte vetrine, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare in anteprima ciò che indosseranno nei prossimi mesi».

L’elenco completo dei negozi aderenti è consultabile sui siti ufficiali di Sviluppo e Territorio e Confcommercio Pordenone, oltre che sui rispettivi canali social.

