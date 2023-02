Loperfido (FdI) “importante approvazione piano oncologico nazionale”

PORDENONE – “L’approvazione unanime alla Camera della mozione del piano nazionale per la prevenzione e la cura del cancro – afferma il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido – è un segnale bellissimo che manda la nostra politica all’intera Paese. Sono centinaia i morti di tumore ogni giorno in Italia, una vera emergenza acuitasi con la pandemia di Covid, che ha ridotto drasticamente gli screening oncologici e la possibilità di fare prevenzione”.

L’onorevole evidenzia: “Dal cancro si può guarire e proprio per questo bisogna incrementare gli investimenti nella ricerca, nelle terapie, in tecnologie all’avanguardia e nella formazione continua del nostro personale medico e sanitario. Fratelli d’Italia ha enormemente a cuore questo tema e farà di tutto per incrementare, investire e promuove iniziative e provvedimenti adeguati”.

Il piano oncologico nazionale interessa da vicino il Friuli Venezia Giulia e il territorio pordenonese. “Sulle cure oncologiche – sottolinea il deputato pordenonese – la nostra regione e in particolare Pordenone hanno un ruolo cruciale considerata la presenza di un’eccellenza come il CRO di Aviano.

Struttura in cui presto saranno possibili le cure che utilizzano la protonterapia. Con la professionalità del personale e servizi sempre più specializzati il CRO – sostenuto dal Governo e dalla Regione FVG – potrà essere un centro costantemente all’avanguardia e sempre più di riferimento nazionale”.