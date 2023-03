Loperfido (FdI) “incontro a Roma per recupero Castello”

PORDENONE – “Con il sottosegretario Delmastro, che oggi, 21 marzo, si è confrontato a Roma con il sindaco Alberto Bernava, sono in costante contatto – dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, che non ha potuto partecipare all’incontro odierno perché impegnato al Business & Science Forum italo serbo di Belgrado come rappresentante della Commissione Esteri della Camera – e stiamo monitorando insieme gli sviluppi del Carcere a San Vito al Tagliamento affinché non vi siano più intoppi e ritardi.

Da un lato per la realizzazione tanto attesa di un’opera così importante, che è giusto abbia finalmente compimento e che porterà significativi benefici per tutto il territorio.

Dall’altro per iniziare a delineare con lo stesso sottosegretario e il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, con cui il dialogo è attivo da tempo, la futura riqualificazione del Castello nel cuore della nostra città”.

A tal proposito il sindaco Ciriani comunica che “a breve, insieme all’onorevole Loperfido, incontreremo a Roma il sottosegretario Delmastro per approfondire una tematica così rilevante per il territorio e la collettività come il futuro utilizzo dell’area del Castello”.