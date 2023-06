Loperfido (FdI), intervento convegno Direl per ripristino Province

PORDENONE – “Siamo impegnati come Parlamento oltre che Governo, con un interesse che si sta positivamente dimostrando trasversale, nell’approvare quanto prima il ripristino delle province anche e soprattutto per ridare piena utilità ed efficienza alle tasse dei nostri cittadini”: lo afferma l’onorevole Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia intervenuto oggi alla tavola rotonda di approfondimento sulla controriforma Delrio promossa a Roma dalla Direl – Federazione Nazionale Dirigenti degli enti pubblici locali.

“A distanza di neanche 10 anni dalla riforma Delrio, sostenuta e ribadita con ulteriore riforma Serracchiani, risulta evidente il fallimento della soppressione delle province – evidenzia il deputato, coordinatore di FdI Pordenone -.

Sia per la riduzione dell’efficienza dell’uso del denaro pubblico sia per la diminuzione della qualità dei servizi ai cittadini. Obiettivo condiviso in Parlamento è quindi il ripristino delle province, ente di area vasta fondamentale, con elezione diretta di presidente e consiglieri, riassegnazione di competenze extracomunali, in primis costruzione e manutenzione edifici scolastici, viabilità e politiche di sviluppo del territorio”.